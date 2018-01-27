«Липецк-Индезит» не нашел аргументов в Тюмени

Неделю в Сибири не привела к победе.

Сегодня липецкий волейболистки провели третий матч выездной серии в восточных регионах нашей страны.

Однако в гостях у «Тюмени-ТюмГУ» липчанки не смогли пополнить свой турнирный багаж. Несмотря на то, что хозяйки подошли к матчу всего на 8-м месте в турнирной таблице (из 12-ти команд), они уверенно выиграли – 3:1.

Любопытно, что тюменские девушки этим матчем прервали серию из шести поражений подряд, и сегодняшняя «виктория» стала для них первой в календарном 2018 году.

Первый сет остался за «Липецком-Индезитом» - 25:20, причем у липчанок солировали Анна Сотникова и Владислава Коржова, в свое время выступавшие как раз за «Тюмень-ТюмГУ».

Однако затем хозяйки переломили ход матча, усилив подачу и у липецкой команды начали возникать проблемы с приемом. Во второй партии преимущество сибирячек оказалось минимальным – 25:23, но тем не менее счет по партиям сравнялся.

Ключевым стал третий сет. На подачах юной Елизаветы Казанцевой, тюменки заработали комфортное преимущество – 20:16. Однако липчанки сумели догнать «Тюмень-ТюмГУ» и даже вышли вперед: трижды наша команда имела сет-болы (т.е. возможность выиграть партию следующим розыгрышем мяча), но разбазарила все возможности. А в последнем розыгрыше Анастасия Косолапова заблокировала нашу Анну Сотникову и в итоге – 25:27.

После этого «Липецк-Индезит» «рассыпался». В четвертом отрезке преимущество соперниц ко второму техническому перерыву было двукратным – 16:8. Максимум, чего добились липчанки – сократили по ходу матча отставание до пяти мячей. Итоговый счет – 18:25 и 1:3.

Отметим, что неделю назад Смирнов и Ко выиграли два матча в районном Куйбышеве Новосибирской области у соседа «Тюмени-ТюмГУ» по турнирной таблице. После этого команда решила не возвращаться в Липецк, а провела неделю в Сибири – в частности, для того, чтобы лучше подготовиться к играм. Как видно, расчет не оправдался.

«Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область) – «Липецк-Индезит» - 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 25:18)

«Тюмень-ТюмГУ»: Гришакина – 23, Куршина – 21, Басакова – 10, Косолапова – 8, Велисевич – 7, Петряева – 4, Казанцева – 3, Бек (л)

«Липецк-Индезит»: Сазонова – 19, Сотникова – 18, Журбенко – 11, Коржова – 1, Гаршина – 4, Лазарева – 2, Свиридова – 2, Самарина – 2, Кувшинова – 1, Новикова, Някина (л)

97-91 (атака 58-51, блок 9-11, подача 9-7, ошибки соперника 21-22)