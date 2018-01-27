Пропавшую девушку нашли

Юная липчанка жива и здорова.

Пропавшую накануне в Липецке 16-летнюю девушку нашли. С ней все в порядке. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



Напомним, что 16-летнюю липчанку объявили в розыск сегодня утром: девушка ушла из дома накануне вечером и с тех пор не давала о себе знать.

