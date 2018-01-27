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сегодня, 15:28

Пропавшую девушку нашли

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#пропавшие без вести
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Пропавшую девушку нашли

Юная липчанка жива и здорова.

Пропавшую накануне в Липецке 16-летнюю девушку нашли. С ней все в порядке. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Напомним, что 16-летнюю липчанку объявили в розыск сегодня утром: девушка ушла из дома накануне вечером и с тех пор не давала о себе знать.
6686
#пропавшие без вести
7

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