Происшествия
сегодня, 15:28
Пропавшую девушку нашли
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Юная липчанка жива и здорова.
Пропавшую накануне в Липецке 16-летнюю девушку нашли. С ней все в порядке. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
Напомним, что 16-летнюю липчанку объявили в розыск сегодня утром: девушка ушла из дома накануне вечером и с тех пор не давала о себе знать.
Напомним, что 16-летнюю липчанку объявили в розыск сегодня утром: девушка ушла из дома накануне вечером и с тех пор не давала о себе знать.
6686
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