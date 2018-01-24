Общество

сегодня, 17:21

В УФСИН России по Липецкой области новый начальник

28 2843
#УФСИН #
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В УФСИН России по Липецкой области новый начальник

Управление возглавил Михаил Мезин

Приказом руководителя Федеральной службы исполнения наказания, начальником УФСИН России по Липецкой области назначен полковник Михаил Мезин.

Михаил Мезин ранее занимал пост 1-го заместителя руководителя УФСИН Республики Мордовия. 

Полковник внутренней службы Мезин Михаил Петрович родился 1 июля 1969 в поселке Потьма Зубово-Полянского района Республики Мордовия. В 1998 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва. Службу В УИС начал в 1998 году, занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия. 

Прежний начальник УФСИН России по Липецкой области Геннадий Чейкин ушел на пенсию.

28 2843
#УФСИН #
1

Комментарии (28)

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Как гость
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Алкан с ЛТЗ

43 минуты назад
Ибать как он старо смотрится.......
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сегодня, 22:16
Лучьше туда не попадать.
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Гость

сегодня, 22:11
Теперь ребятки из Мордовии потянутся на Липецкую землю, остался только губернатора сменить вероятнее всего назначен будет не из местных, вот вам и борьба с кумовством хотя врятли поможет
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гость

сегодня, 22:01
Зачем открываете рубрику если не пропускаете коменты ослы модераторы
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злой обыватель

сегодня, 22:00
Мужик особо ничего не сделает. Так же будет на зоне мошенничество по сотикам процветать. Немного друга кара должна применяться к вертухаям мелочовникам.
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злой обыватель

сегодня, 21:57
Так всё это для плебса - тупые перестановки.
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Местный

сегодня, 21:57
Дай Бог Михаилу Петровичу доброго здоровья, крепких сил и много разумения работать в нашей области !!!
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злой обыватель

сегодня, 21:56
777, с какой стороны смотреть. Ближе к Телу, как писдел господин Ги де Мопассан.
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777

сегодня, 21:41
в Липецой области 2 зоны, а в Мордовии 9. офигенное повышение
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Децела (это не исключение)

сегодня, 21:35
Надо спросить у гражданина начальничка о беспределе со стороны Мордовских правоохранительных органов в ФКУ ИК - 4 УФСИН ,может не в курсах или с памятью еГо, что-то стало ?
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