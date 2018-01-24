В УФСИН России по Липецкой области новый начальник

Управление возглавил Михаил Мезин

Приказом руководителя Федеральной службы исполнения наказания, начальником УФСИН России по Липецкой области назначен полковник Михаил Мезин.



Михаил Мезин ранее занимал пост 1-го заместителя руководителя УФСИН Республики Мордовия.



Полковник внутренней службы Мезин Михаил Петрович родился 1 июля 1969 в поселке Потьма Зубово-Полянского района Республики Мордовия. В 1998 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва. Службу В УИС начал в 1998 году, занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия.



Прежний начальник УФСИН России по Липецкой области Геннадий Чейкин ушел на пенсию.



