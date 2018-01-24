Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк

В Липецк привезли пару бурых медведей.

Сегодня в Липецкий зоопарк прибыли новые питомцы - пара бурых медведей. Их привезли на замену умершему Герасиму.

Как сообщил GOROD48 Александр Осипов, медвежатам Машке и Мишке 1 год и 8 месяцев. Поскольку речь идёт о малышах, то в зимнюю спячку они не впадают — не успевают набрать «нажировку». В Москве каждый из этих медвежат съедал в день по ведру яблок. В Липецком зоопарке теперь будут выяснять, не являются ли Машка и Мишка братом и сестрой, ведь через 3-4 года они достигнут половозрелого возраста.

Машку и Мишку нашли в сентябре 2016 года в одном из районов Зеленограда в лесу с ошейниками. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, после этого медведи находились в столичном Центре передержки диких животных. Когда Липецкий зоопарк обратился с просьбой забрать обоих животных, было принято решение передать их туда, поскольку у этого зоопарка хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями.

Фото zoo48.ru