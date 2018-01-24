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Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк

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#зоопарк #медведь
Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк

В Липецк привезли пару бурых медведей.

Сегодня в Липецкий зоопарк прибыли новые питомцы - пара бурых медведей. Их привезли на замену умершему Герасиму. 

Как сообщил GOROD48 Александр Осипов, медвежатам Машке и Мишке 1 год и 8 месяцев. Поскольку речь идёт о малышах, то в зимнюю спячку они не впадают — не успевают набрать «нажировку». В Москве каждый из этих медвежат съедал в день по ведру яблок. В Липецком зоопарке теперь будут выяснять, не являются ли Машка и Мишка братом и сестрой, ведь через 3-4 года они достигнут половозрелого возраста. 

Машку и Мишку нашли в сентябре 2016 года в одном из районов Зеленограда в лесу с ошейниками. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, после этого медведи находились в столичном Центре передержки диких животных. Когда Липецкий зоопарк обратился с просьбой забрать обоих животных, было принято решение передать их туда, поскольку у этого зоопарка хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями.

Фото  zoo48.ru

 

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#зоопарк #медведь

Комментарии (6)

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Lana

12 минут назад
Н, говоря о неприспособленности нашего зоопарка , я имела ввиду слишком тесные вольеры, в которых обитают всю свою жизнь бедные животные...
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гость

16 минут назад
Если их будут содержать в маленькой клетке, то лучше выпустить в природу, лет 5 назад я видела медведя который находился в клетке 5 кв. м, это было ужасно, он бился головой об стену. СОЗДАЙТЕ ЖИВОТНЫМ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ!!!
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некто

23 минуты назад
Вся едрисня с медведями превратилась в сплошной зоопарк
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Н

23 минуты назад
Lana, А вы конечно знаете все о "медвежатках" Знаете приспособлен ли наш зоопарк, или не приспособлен. Как содержать медведей, а где не содержать. Умники диванные
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Lana

38 минут назад
Жалко мне вас, медвежатки... Не приспособлен наш зоопарк для содержания таких крупных зверушек...
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Липчанка

54 минуты назад
Здравствуйте. Восхищаюсь А. Осиповым! МОЛОДЕЦ! Липецкому зоопарку БРАВО!
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