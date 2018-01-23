В чайной нашли санитарные нарушения

В квартиры попадали запахи от кальянов, за что деятельность кафе приостановлена на 90 суток.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проверке деятельности чайной было обнаружено нарушение норм санитарного законодательства, а именно система вытяжной вентиляции предприятия оборудована с нарушениями законодательных требований. Устройство выбросов вытяжной вентиляционной системы чайной оборудовано под окнами жилых квартир, что приводит к попаданию в жилые квартиры запахов от паровых коктейлей (кальянов) предприятия, которое находится в подвальном помещении данного жилого дома и ухудшает условия проживания людей.

Всё это является нарушением ст. 24 Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 4.8, ст. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 4.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлениях и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Материалы административного дела были направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности. По результатам рассмотрения дела деятельность кафе приостановлена на 90 суток.