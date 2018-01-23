Общество

сегодня, 15:35

В чайной нашли санитарные нарушения

4 1193
#Роспотребнадзор #кальян
2
В чайной нашли санитарные нарушения

В квартиры попадали запахи от кальянов, за что деятельность кафе приостановлена на 90 суток.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при  проверке деятельности чайной было обнаружено нарушение норм санитарного законодательства, а именно система вытяжной вентиляции предприятия оборудована с нарушениями законодательных требований. Устройство выбросов вытяжной вентиляционной системы чайной оборудовано под окнами жилых квартир, что приводит к попаданию в жилые квартиры запахов от паровых коктейлей (кальянов) предприятия, которое находится в подвальном помещении данного жилого дома и ухудшает условия проживания людей.

Всё это является нарушением ст. 24 Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 4.8, ст. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 4.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлениях и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Материалы административного дела были направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности. По результатам рассмотрения дела деятельность кафе приостановлена на 90 суток.

 

4 1193
#Роспотребнадзор #кальян
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анастасия Лапина

сегодня, 17:33
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

Знающий

сегодня, 16:17
Неее это Шевелёв с механизаторов 3б * .
ответить

Марфа

сегодня, 15:50
Это наверное Неделина, 61 чмошный дом
ответить

Марина

сегодня, 15:49
Адрес какой пишите дебилы ?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сыграют 15 духовых оркестров
#музыка
В Липецке сыграют 15 духовых оркестров

сегодня, 21:19

Общество
В Липецкой области появился ещё один народный коллектив
#хор
1
В Липецкой области появился ещё один народный коллектив

сегодня, 21:13

Общество
Приморские педагоги учатся в Липецке преподавать религию
#образование
8
Приморские педагоги учатся в Липецке преподавать религию

сегодня, 20:56

Общество
Продажа водки на 7 минут позже разрешенного времени обошлась в 50 тысяч рублей
#алконоль #спиртное
Продажа водки на 7 минут позже разрешенного времени обошлась в 50 тысяч рублей

сегодня, 20:31

Общество
Электробус «Волгабас» прибыл в Липецк для зимнего тестирования
#транспорт
27
Электробус «Волгабас» прибыл в Липецк для зимнего тестирования

сегодня, 17:20

Общество
Прокуратура взялась за автора письма Путину
#Путин #покойники
40
Прокуратура взялась за автора письма Путину

сегодня, 16:38

Общество