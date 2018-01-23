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Водитель «Лексуса» пострадал в двойном столкновении

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#авария #ДТП
Водитель «Лексуса» пострадал в двойном столкновении

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 22 января на улице Космонавтов в Липецке 31-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» допустил столкновение с автомобилем «Лексус-ES250» под управлением 31-летнего водителя и с автомобилем «Форд-Фокус» также под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Лексуса», обращался в ГБСМП №1, после оказания помощи отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 758 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 72, детских удерживающих устройств - 8.

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#авария #ДТП

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