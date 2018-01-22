В Липецкой области местный житель приговорен к 10 годам колонии за убийство и кражу ограды с могилы

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему уроженцу Ярославской области.

Он признан виновном в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в марте 2017 года подсудимый, познакомившись у магазина в селе Красное с 32-летней потерпевшей, отправился с ней распивать спиртные напитки. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения знакомыми вспыхнул конфликт, в ходе которого подсудимый задушил спутницу поясом её же куртки. С целью скрыть следы преступления тело он сбросил в овраг и присыпал сухой травой. Спустя почти два месяца тело потерпевшей обнаружил местный житель и сообщил о находке в правоохранительные органы.



Проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил в короткие сроки установить лицо, причастное к убийству жительницы села Красное. Он был задержан. В ходе расследования уголовного дела дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия.



Кроме этого, следствием был установлен еще один эпизод его преступной деятельности. В конце ноября 2016 года подсудимый в поисках легких денег похитил чугунную ограду с могилы, находившейся на кладбище села Красное. Ограду он вывозил частями на тележке и сдавал в качестве металлолома. Пропажу обнаружили родители умершего, пришедшие привести в порядок захоронение сына. В результате действий подсудимого им причинен ущерб в сумме более 25 тысяч рублей.



Учитывая, все обстоятельства уголовного дела и то, что фигурант ранее судим за причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

