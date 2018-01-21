Происшествия
сегодня, 13:51
Volkswagen в Липецке вылетел на обочину уходя от лобового столкновения
Машина не только едва не столкнулась с Hyundai, но и едва не снесла столб и забор
На улице Сырской сегодня Hyundai вылетел на полосу встречного движения.
Чтобы избежать лобового столкновения с ним, водитель Volkswagen вырулил на обочину, где едва не снес столб и забор.
Чтобы избежать лобового столкновения с ним, водитель Volkswagen вырулил на обочину, где едва не снес столб и забор.
Алексей А
Серая плешивая крыса девяностых
Однако
ЗлойБот
трп
Владимир.
леха 48
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Водитель