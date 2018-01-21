Происшествия

сегодня, 13:51

Volkswagen в Липецке вылетел на обочину уходя от лобового столкновения

10 5955
#дтп
4
Volkswagen в Липецке вылетел на обочину уходя от лобового столкновения

Машина не только едва не столкнулась с Hyundai, но и едва не снесла столб и забор

На улице Сырской сегодня Hyundai вылетел на полосу встречного движения.

Чтобы избежать лобового столкновения с ним, водитель Volkswagen вырулил на обочину, где едва не снес столб и забор.


10 5955
#дтп
4

Комментарии (10)

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Алексей А

8 минут назад
Касание было у хендая на бампере с левой стороны след( молдинг отскочил и потертость), столкновение у фольцвагена со столбом было еще какое.
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Серая плешивая крыса девяностых

37 минут назад
Нет у нас правил в Рашке...НЕТУ и не будет
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Однако

53 минуты назад
у меня есть друг он один раз тоже попал в аварию я его знаю и мы дружим
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ЗлойБот

сегодня, 18:32
Левая полоса свободна, ни какой необходимости нервно крутить рулем не было, можно было спокойно объехать выехавший на встречку авто. Если не было касания с Хундеем, то вина водителя Фольца 100%. Таковы ПДД.
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трп

сегодня, 17:40
не удивительно октябрьский мост даже и не пытались чистить такая каша на мосту
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Владимир.

сегодня, 17:32
Водитель, попробуй сам в лоб смерти въехать, умник.
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леха 48

сегодня, 17:14
гавнодавы-знак 20. баранье кацапское. суки РУССКИХ позорите
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cap

сегодня, 17:10
Водитель, это же очевидно! Только торможение и никаких поворотов и уходов от столкновения! В ПДД именно так.
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Житель

сегодня, 16:53
А вы на улице Сырской хоть один знак видели?
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Водитель

сегодня, 15:36
Чего никто не пишет, что Фольксваген неправ? По ПДД он должен был по своей полосе в лоб хундаю ехать, а не на обочину сворачивать!
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