Volkswagen в Липецке вылетел на обочину уходя от лобового столкновения

Машина не только едва не столкнулась с Hyundai, но и едва не снесла столб и забор

На улице Сырской сегодня Hyundai вылетел на полосу встречного движения.



Чтобы избежать лобового столкновения с ним, водитель Volkswagen вырулил на обочину, где едва не снес столб и забор.





