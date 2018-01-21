Как «Металлург» чудесный манеж посмотрел, но себя пока не показал (ФОТО)

Подробный отчет о первом контрольном матче липчан в 2018 году.

Уже на шестой день после выхода из отпуска липецкий «Металлург» сыграл свой первый контрольный матч в 2018 году, согласившись на просьбу друзей-соперников из Тамбова. Однако чуда не случилось. Клуб, который занимает 4-е место в ФНЛ и тренируется на неделю дольше уверенно обыграл липчан – 4:0.

Ну как тут без зависти, белой?

«Тамбов» сейчас переживает примерно тоже самое, что и липецкий «Металлург» в 90-е годы. С поправкой на XXI. Поправка заключается в том, что команда не просто показывает лучшие результаты в своей истории и буквально в каждое трансферное окно укомплектовывается новыми добротными футболистами, которых хватает уже на два с половиной состава. Тамбов сделал огромный шаг и в плане развития инфраструктуры: спортивный комплекс «Центр единоборств», стоимость строительства которого составила 2,5 миллиарда рублей, несмотря на свое узкое название, радует представителей самых разных видов спорта.







Манеж снаружи.



Крытый футбольный манеж с искусственным полем и трибуной на 1 500 мест тому подтверждение.



Манеж внутри.

Не будем в очередной раз восхищенно цокать языком и завидовать белой завистью соседям. Эмоции, которые испытала вся наша команда, лучше всех выразил полузащитник Александр Харин на фото ниже.





«Тамбовская команда мечты»

Перед игрой руководители ФК «Тамбов», в числе которых был и легендарный спартаковец, экс-игрок и главный тренер сборной страны, а ныне гендиректор тамбовчан Георгий Ярцев, представили очередную порцию новичков команды.

Тамбовчане идут на 4-м месте в ФНЛ, но, тем не менее, укрепились «выше крыши», особенно в нападении. Вчитайтесь: в команду перешли лучшие бомбардиры зон «Запад» и «Центр» Алексей Баев (9 мячей за владимирское «Торпедо) и Иван Сергеев (16 голов в 16-ти матчах за «Строгино»), а также знаменитый форвард Михаил Бирюков (последний клуб – волгоградский «Ротор»), который на профессиональном уровне наколотил 98 голов. В свое время именно Бирюков составлял главную ударную силу воронежского «Факела», который сначала завоевал путевку, а затем феерил в ФНЛ.

Цементировать оборону «Тамбова» теперь будет левоногий защитник Михаил Мищенко из «Сибири», а делать навесы с фланга – один из лучших футболистов владовостокского «Луча-Энергии» Антон Килин. Не команда, а «Dream team»…

К слову, Бирюков и Мищенко вышли уже в стартовом составе тамбовчан на матч с «Металлургом»…

«Блиц-криг»

Готовиться к сезону гости начали на неделю раньше нашего «Металлурга» и на раннем этапе тренировок – это очень серьезное преимущество. Тем не менее, «Металлург» начал матч чуть ли не по-хозяйски и уже на первой минуте заработал угловой. Затем был еще штрафной с неплохой позиции и рейд Александра Харина в чужую штрафную, завершившийся пасом пяткой на Чернышова – если бы Сергей успел пробить с линии штрафной, кто знает, как бы сложилась игра.







«Тамбов» впервые наведался в нашу штрафную на 3-й минуте и сразу забил гол. Андрей Часовских промчался по правому флангу и пристрельной передаче на дальнюю штангу «разрезал» всю нашу защиту. Набежавший Сергей Шевчук, несмотря на острый угол, открыл счет – 1:0.

То ли липчане не сумели сразу опомниться от такого лихого начала, то ли привыкали к новому газону, но вторая атака тамбовчан вновь оказалась результативной. На этот раз уже сам Часовских завершил похожую комбинацию своих партнеров, переиграв Ивана Скрипника в «ближнем бою».



Опять с центра поля.



Игрок сборной Черногории, бывший капитан «Факела»

Когда твоя команда уже на 6-й минуте проигрывает – 0:2, за итоговый результат становится очень тревожно.

Липчане, в стартовом составе которых в отличие от официальных игр не вышло ни одного «лимитчика» (т.е футболиста до 21 года), нанесли первый прицельный удар по воротам Олега Смирнова на 11-й минуте, но Александр Харин пробил хоть и сильно, однако – над перекладиной.







«Тамбов» же продолжал контролировать ход матча. У игрока сборной Черногории Младена Кашчелана (играл в РФПЛ за тульский «Арсенал») вообще, пожалуй, было нереально отобрать мяч.

«Взорвались» хозяева на 25-й минуте, молниеносно разыграв штрафной и выведя на ударную позицию Андрея Мурнина (экс-капитан воронежского «Факела»), который с 10 метров забил третий мяч…







Шанс «Металлурга»

На 34-й минуте у липчан возникла самая реальная возможность «размочить» счет. После перехвата на чужой половине поля, наш форвард убежал на рандеву со Смирновым. Параллельным курсом двигался и Харин и, вероятно, ждал передачу, чтобы забить в пустые ворота. Но Чернышов все решил сделать сам – и пробил вроде неплохо, но тамбовский «кипер» в броске выручил свою команду…



Самый реальный шанс забить у нас имел Сергей Чернышов.



Первый новобранец на просмотре «Металлурга»

По договоренности между командами таймы в этом матче длились по 40 минут. Во второй половине тренер хозяев Андрей Талалаев выпустил совершенно новый состав, включая троих игроков на просмотре, имена которых просили не разглашать.

Один их Тех-Кого-Нельзя-Называть (@Джоан Роулинг) за первые пять минут второго тайма сделал две неплохие подачи в нашу штрафную, но адресатов они не нашли.



Вратарь соперников в отличие от нашего почти весь матч стоял без дела.



Сергей Машнин тоже начал тасовать состав: поле то покидал, то возвращался Иванников, капитанская повязка, как эстафетная палочка, побывала у четырех (!) футболистов – Фролова, Иванникова, Чернышова, Титова. Были брошены в бой молодые Мызгин, Гамеев, Баязов, Лобызов, а также Мохов и Галстян, которые еще пока даже не заявлены за «основу», а имеют опыт игры лишь в третьем дивизионе.

Вышел на поле и первый потенциальный новичок нашей команды – 22-летний ельчанин полузащитник Кирилл Морозов, который является воспитанником школ «Ельца», подмосковного «Сатурна» и академии «Краснодара». В прошлом году парень решил «стать легионером» и подписал контракт с клубом высшей лиги Латвии «Бабите», но пробыл там меньше месяца, вернулся домой и решил повесить бутсы на гвоздь. Любопытно, что «Бабите» вскоре был исключен из числа участников чемпионата Латвии в связи с информацией о манипуляциях результатами в угоду тотализатору.

Морозов же пытается перезапустить свою карьеру в «Металлурге».

Скрипник спасал, но сухим во втором тайме не остался

Во втором тайме «Металлург» иногда даже перехватывал инициативу у соперников, и держал тамбовскую оборону в напряжении.







Но ближе к концу хозяева вновь начали переигрывать нашу команду, к тому времени заметно «помолодевшую» по составу. Дважды мог забивать Сергеев (тот самый, лучший бомбардир «Центра»), но липчан выручал Скрипник. Еще раз Иван сорвал на трибунах аплодисменты даже чужих болельщиков, когда справился с мощнейшим ударом Алексея Баева.

И все-таки за 3 минуты до финального свистка Максим Трусевич «пробил» липецкого кипера.

Урок впрок

Бог за шесть дней сотворил мир. Тренеру «Металлурга» Сергею Машнину не приходится тягаться с Всевышним – за шесть дней подготовить команду второго дивизиона к упорному сопротивлению одному из лидеров ФНЛ (по факту «Тамбов» сейчас 20-я команда России) было нереально. Попробуй, обыграй таких «монстров», которые играют сейчас в «Тамбове», да еще если они тренируются дольше…

Ведь у нас некоторые футболисты играли вообще практически «с листа»: по семейным обстоятельствам задержавшийся в отпуске Иванников тренировался всего два дня, сдающий сессию в вузе Мызгин за неделю посетил лишь одну тренировку.







Тем не менее, наш тренер заявил, что не жалеет о согласии на ранний спарринг с «Тамбовом». Ведь только игра с сильным соперником сможет выявить все недочеты.

Будем надеяться, что правильные выводы будут сделаны, почему нам пока не удалось показать себя, а получилось лишь посмотреть других – отличных тамбовских новичков и «старожилов», прекрасный крытый манеж соседей.



В конце концов, сейчас в футболе разница между Липецком и Тамбовом примерно такая же. как между нашим стадионом "Сокол" и современным тамбовским манежем.



Легендарный Георгий Ярцев смотрел матч с трибуны.



Теперь, как говорится, кто куда: «Тамбов» 24 января отправляется на сбор в Крымск, а липчане пока будут готовиться дома: южный сбор ждет нас ориентировочно 28 февраля, зато в Турции и более чем на 20 дней, что поможет лучше подготовиться к весенней части первенства. Ведь до нее еще вагон времени.