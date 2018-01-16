В Липецке не будут повышать в этом году плату за проезд

Но запретят подавать водку по воскресеньям.

Сегодня в администрации Липецкой области прошёл первый в этом году брифинге. Его героем стал начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев.



Своё выступление чиновник начал с того, что отказался говорить об итогах прошлого года. Мол, это уже история. И тут же взялся говорить о планах на этот год.



Николай Киреев сообщил, что его сотрудники вышли на работу уже 2 января. И тут же выявили массу нарушений у коммерческих перевозчиков. Проверив всего несколько автобусных маршрутов, сотрудники управления пришли к выводу, что неучтенная прибыль коммерсантов составляет 19 млн рублей в месяц.



- Эта сумма пошла прямиком в карманы коммерсантов. Прошла мимо бюджета! А потом те же перевозчики ставят вопрос о субсидировании их деятельности из бюджета. Это - неправильно! - сказал Николай Киреев.



Николай Киреев тут же дал слово, что в этом году проезд в общественном транспорте Липецка не повысится ни на рубль - ни за наличку, ни по транспортной карте.



Сейчас задача управления - поставить под контроль наличные средства, которые получают за проезд частные перевозчики. Другая задача - штрафовать за стихийную торговлю выявленных нарушителей прямо на месте (до этого проверяющие только составляли протоколы об админправонарушениях). Третья - вовлечь в заготовительную деятельность как можно больше личных подсобных хозяйств (сейчас в кооперацию вовлечены уже 60% ЛПХ из 87 тысяч существующих). Четвёртая - поднять "белую" зарплату работников торговли до 24 тысяч рублей. Пятая - продолжать практику сельхозярмарок (по словам чиновника, разница с ценами в магазинах на некоторые товары доходит до 30%)...



- По данным Росстата, в нашей области - самая дешевая в стране потребительская корзина. Ее стоимость - 3176 рублей. Или на 650 рублей дешевле, чем в среднем по России. В этом я вижу заслугу и нашего управления.



Ещё одна задача управления - добиться запрета торговли спиртным в магазинах региона по воскресеньям.



- Выходные родителям нужно проводить с детьми, а не за бутылкой водки! - заявил чиновник.

