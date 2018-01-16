Общество

47 минут назад

В Липецке не будут повышать в этом году плату за проезд

5 209
#Торговля #транспорт
В Липецке не будут повышать в этом году плату за проезд

Но запретят подавать водку по воскресеньям.

Сегодня в администрации Липецкой области прошёл первый в этом году брифинге. Его героем стал начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев.

Своё выступление чиновник начал с того, что отказался говорить об итогах прошлого года. Мол, это уже история. И тут же взялся говорить о планах на этот год.

Николай Киреев сообщил, что его сотрудники вышли на работу уже 2 января. И тут же выявили массу нарушений у коммерческих перевозчиков. Проверив всего несколько автобусных маршрутов, сотрудники управления пришли к выводу, что неучтенная прибыль коммерсантов составляет 19 млн рублей в месяц. 

- Эта сумма пошла прямиком в карманы коммерсантов. Прошла мимо бюджета! А потом те же перевозчики ставят вопрос о субсидировании их деятельности из бюджета. Это - неправильно! - сказал Николай Киреев.

Николай Киреев тут же дал слово, что в этом году проезд в общественном транспорте Липецка не повысится ни на рубль - ни за наличку, ни по транспортной карте.

Сейчас задача управления - поставить под контроль наличные средства, которые получают за проезд частные перевозчики. Другая задача - штрафовать за стихийную торговлю выявленных нарушителей прямо на месте (до этого проверяющие только составляли протоколы об админправонарушениях). Третья - вовлечь в заготовительную деятельность как можно больше личных подсобных хозяйств (сейчас в кооперацию вовлечены уже 60% ЛПХ из 87 тысяч существующих). Четвёртая - поднять "белую" зарплату работников торговли до 24 тысяч рублей. Пятая - продолжать практику сельхозярмарок (по словам чиновника, разница с ценами в магазинах на некоторые товары доходит до 30%)...

- По данным Росстата, в нашей области - самая дешевая в стране потребительская корзина. Ее стоимость - 3176 рублей. Или на 650 рублей дешевле, чем в среднем по России. В этом я вижу заслугу и нашего управления.

Ещё одна задача управления - добиться запрета торговли спиртным в магазинах региона по воскресеньям.

- Выходные родителям нужно проводить с детьми, а не за бутылкой водки! - заявил чиновник.
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#Торговля #транспорт

Комментарии (5)

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Горожанин

1 минуту назад
СУПЕР!!!! Оставим один день для бухача - понедельник! Всё равно день тяжелый! И Бабы пусть рожаю только в понедельник!!!
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гостья

4 минуты назад
самое лёгкое - это запретить...а откуда он взял, что люди пьют по воскресеньям водку, а не с детьми проводят время? кому пить - тот напьется, а кому не пить - тот и не будет...господа, повышайте уровень жизни горожан и все забудут про водку....а чем ниже уровень, тем больше пьют
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Я

8 минут назад
Ни к чему пить по выходным, пусть пьют по будням?
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И ЕШЕ

10 минут назад
зарплату этому рацинализатору назначить из бюджета-9 тысяч, а -100 тысяч, как сейчас-бездари нелегитимные, доработались
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саша

16 минут назад
и далее -одеть киреева колю в форму охранника бородача, дать ему палку потяжелее и пусть он со своими такими же тунеядцами попробует выполнить эту задачу, а не пишет жалобы в кгб, по поводу подорожания гречки -давай колян удачи
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