Происшествия

сегодня, 14:09

В ночном пожаре сгорели мать и 5-летняя дочка

8 7820
#пожар
5
В ночном пожаре сгорели мать и 5-летняя дочка

Они пришли в гости и погибли.

Как стало известно GOROD48, в ночном пожаре в селе Казинка Елецкого района погибли двое - мать и ребенок. В ночь на 13 января в селе вспыхнул частный дом на улице Школьная. Там находились не только владельцы здания, но и гости — 30-летняя женщина и ее дочка 5-ти лет. Хозяевам дома удалось выбраться из огня, а вот гости этого сделать не смогли.

30-летняя женщина сильно обгорела, она скончалась еще до приезда врачей «Скорой помощи». Ее кроху-дочку передали медикам еще живой, но ребенок не смог выкарабкаться.

Сейчас в происшествии разбираются следователи и пожарные.
8 7820
#пожар
5

Комментарии (8)

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Такенаучи

сегодня, 18:15
Сенсей, Согласен, братан
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Вован

сегодня, 17:05
Кроху жалко а взрослые наверно выпивали вот беда и пришла
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Медик

сегодня, 16:57
Не боись, убогий! На тебя уроВЕНЯ хватит.
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Сенсей

сегодня, 16:37
Кто сейчас работает в мед учреждениях? Те кто недавно закончили мед. Их уровеня образования хватит лишь только на мытьё толчка и не более. Липецкая медицина скатилась в каменный век. Даже при не значительных повреждениях ты сдохнешь на руках у врачей, т.к. они не знают как спасти жизнь, даже при совместимых с жизнью повреждениях.
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Ельчанка

сегодня, 16:33
28-летняя мать и сын.Очень жаль.
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Кошмар какой!

сегодня, 15:27
Опять алкоголь???
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Игнат

сегодня, 14:39
Земля пухом маленькой крохе.
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оксана

сегодня, 14:37
сгорела мать и сын
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