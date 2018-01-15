Происшествия
сегодня, 14:09
В ночном пожаре сгорели мать и 5-летняя дочка
Они пришли в гости и погибли.
Как стало известно GOROD48, в ночном пожаре в селе Казинка Елецкого района погибли двое - мать и ребенок. В ночь на 13 января в селе вспыхнул частный дом на улице Школьная. Там находились не только владельцы здания, но и гости — 30-летняя женщина и ее дочка 5-ти лет. Хозяевам дома удалось выбраться из огня, а вот гости этого сделать не смогли.
30-летняя женщина сильно обгорела, она скончалась еще до приезда врачей «Скорой помощи». Ее кроху-дочку передали медикам еще живой, но ребенок не смог выкарабкаться.
Сейчас в происшествии разбираются следователи и пожарные.
30-летняя женщина сильно обгорела, она скончалась еще до приезда врачей «Скорой помощи». Ее кроху-дочку передали медикам еще живой, но ребенок не смог выкарабкаться.
Сейчас в происшествии разбираются следователи и пожарные.
Такенаучи
Вован
Медик
Сенсей
Ельчанка
Кошмар какой!
Игнат
оксана