В ночном пожаре сгорели мать и 5-летняя дочка

Они пришли в гости и погибли.

Как стало известно GOROD48, в ночном пожаре в селе Казинка Елецкого района погибли двое - мать и ребенок. В ночь на 13 января в селе вспыхнул частный дом на улице Школьная. Там находились не только владельцы здания, но и гости — 30-летняя женщина и ее дочка 5-ти лет. Хозяевам дома удалось выбраться из огня, а вот гости этого сделать не смогли.



30-летняя женщина сильно обгорела, она скончалась еще до приезда врачей «Скорой помощи». Ее кроху-дочку передали медикам еще живой, но ребенок не смог выкарабкаться.



Сейчас в происшествии разбираются следователи и пожарные.