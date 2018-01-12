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сегодня, 16:33

В музее покажут артефакты XX века

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#музей #выставка
В музее покажут артефакты XX века

Экспонаты 50-60х годов выставляют в Становом.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в Становлянском краеведческом музее представлена выставка "Артефакты XX века". Посетители смогут увидеть экспонаты 50-60 годов прошлого века - предметы быта, сувенирную продукцию, технику, новогодние открытки, игрушки, флажки и многое другое. Выставка будет работать до конца января.

Краеведческий клуб музейного типа в селе Становое был открыт в 1995 году. Клуб должен был стать основой для организации в дальнейшем районного краеведческого музея. Первая выставка-экспозиция «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих», была посвящена 50-летию Великой Победы. Она состояла из нескольких десятков фотографий, фронтовых писем-треугольников и солдатской шинели времен Великой Отечественной войны. Затем появилась экспозиция, посвященная природе дендрологического парка (Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции) и этнографическая экспозиция предметов крестьянского быта. Каждая экспозиция словно окно в прошлое.

За большую поисковую и просветительскую работу в 2006 году клубу был присвоен статус Становлянского районного краеведческого музея. Музей переехал в новое помещение. Первой была оформлена Комната боевой славы. В экспозиции были представлены многочисленные материалы о Великой Отечественной войне в нашем крае и оккупации района, о воинах-интернационалистах, о земляках, избравших профессию защитников Родины. Здесь проходят часы памяти, уроки мужества, вечера-встречи.

Музей поддерживает тесную связь со многими общественными организациями района и области. Ведется большая издательская деятельность. В 2008 году издано «Историческое описание церквей и приходов Становлянского района», в 2009 году вышла книга «Да сохранится память о войне», в 2015 году - путеводитель по Становлянскому району «Наших предков земля заповедная». В 2009 году музей переформирован в краеведческий отдел МБУК «КМЦКиД Становлянского района».
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#музей #выставка

Комментарии (1)

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не профи но...

сегодня, 18:47
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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