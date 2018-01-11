Общество
сегодня, 16:03
В Липецке изъяли копчёную рыбу и пледы
Нелегальная торговля развернулась на улице Коммунистическая и проспекте Победы.
Сегодня специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в ходе работы по пресечению несанкционированной уличной торговли в Липецке установлено два случая осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков.
Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП ЛО в отношении мужчины, который реализовывал рыбу холодного копчения на улице Коммунистическая около дома № 17, и женщины, которая продавала пледы на проспекте Победы около дома № 5.
Товары были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения. Административные материалы о привлечении к отвественности будут рассмотрены комиссией Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Фото liptorg-cp.ru
Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП ЛО в отношении мужчины, который реализовывал рыбу холодного копчения на улице Коммунистическая около дома № 17, и женщины, которая продавала пледы на проспекте Победы около дома № 5.
Товары были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения. Административные материалы о привлечении к отвественности будут рассмотрены комиссией Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Фото liptorg-cp.ru
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