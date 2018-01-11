Общество

сегодня, 16:03

В Липецке изъяли копчёную рыбу и пледы

12 2041
#торговля
В Липецке изъяли копчёную рыбу и пледы

Нелегальная торговля развернулась на улице Коммунистическая и проспекте Победы.

Сегодня специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в ходе работы по пресечению несанкционированной уличной торговли в Липецке установлено два случая осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков.

Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП ЛО в отношении мужчины, который реализовывал рыбу холодного копчения на улице Коммунистическая около дома № 17, и женщины, которая продавала пледы на проспекте Победы около дома № 5.

Товары были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения. Административные материалы о привлечении к отвественности будут рассмотрены комиссией Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.  

Фото liptorg-cp.ru

12 2041
#торговля

Комментарии (12)

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Лтз

14 минут назад
Когда маринку уберете с юбилейной 5стоит визжит возле своего арендованного гастрономчика позорного,заходите мы здесь,у нас все меденое,все домашня,фу как шавка возле порога
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Гость

49 минут назад
Пенсия гроши, работы нет, жить пенсионерам не на что, а Иванов законы издаёт, всех с улиц торгашей убрать,!! молодец
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Дед

53 минуты назад
Ветеринарные врачи бьют тревогу: на Юге России, в регионах, которые кормят рыбой полстраны, в магазинах и на рынках больше половины рыбной продукции заражено опаснейшими червями-паразитами. Они вызывают у человека тяжелейшие болезни, поражая кишечник, печень, сердце, глаза и даже головной мозг.Россельхознадзор в конце прошлого года провел массовое обследование рыбы, которая есть на прилавках отечественных магазинов (вяленая, охлажденная и мороженная). И более чем в половине отобранных проб обнаружились личинки червей-паразитов — эустронгилиды. Это червь, который представляет потенциальную опасность и для человека. Наиболее распространен он в Азово-Черноморском бассейне, поражая самых разных рыб: бычков, белого амура, жереха, толстолобика, окуня, судака, леща, берша, щуку…Есть над чем нам всем задуматься, а особенно любителям рыбы.
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позор

54 минуты назад
И можете народ обирать.ниуя больше
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позорише

56 минут назад
Лучше кого нибудь другого * бы...а крутых и жирных папиков очко жим жим
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Гость

57 минут назад
Только у нас в Липецке не дают торговать латошникам,,,, Иванов молодец, -в думу бы его,!
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Дед

сегодня, 19:15
Как нас дурят :Заморозка.1. Рыба, морепродукты, овощи обливаются водой и моментально замораживаются, и вода порой достигает 30 — 40% веса продуктов.2. При продаже весового товара часто используют такой фокус: на электронные весы якобы в гигиенических целях кладётся пакетик. Фишка в том, что его краешек приклеен скотчем к корпусу весов, а когда на весы что-то кладут, пакетик натягивается сам или его подтягивает кассир. Вес товара увеличивается.3.Фрукты и овощи имеют свойства усыхать, поэтому предприимчивые продавцы заранее их взвешивают и фасуют по пакетам.4.Фрукты и овощи имеют свойства усыхать, поэтому предприимчивые продавцы заранее их взвешивают и фасуют по пакетам.5.На кассе вас могут тоже обмануть, например «пробить» один товар несколько раз. А если вы это заметите, кассир сошлется на сбой в системе компьютера.
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Вася Пупкин

сегодня, 19:04
Главное "и пледы"! Когда возьмутся за Квадру и Билайн?
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Город

сегодня, 18:01
Все лучшее себе,а вы картошку гнилую,китайскую в глине покупайте в магазине
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122

сегодня, 16:38
да с такими изьятиями я тоже хочу в пот реб рынок устроиться хоть за 5000 тыс
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