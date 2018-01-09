У управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области новый руководитель (ФОТО)

Сегодня новый начальник ведомства побывал у губернатора и был представлен липецким коллегам.

Сегодня личному составу управления ФССП по Липецкой области был представлен новый руководитель – Глеб Макаров.

Утром новоиспеченный начальник управления ФССП России по Липецкой области побывал у главы региона Олега Королева, а затем был познакомился с коллегами по службе. Представил его начальниу управления государственной службы и кадров ФССП РФ Александр Назаров.





Главный судебный пристав Липецкой области назначен на должность приказом Минюста России от 11 декабря 2017 года №1735-лс с 1 января 2018 года, а сегодня у него первый рабочий день.







Добавим, что до этого областное управление с 2011 года возглавлял Иван Вернигоров, который теперь будет руководить управлением УФССП по Курской области.



Глеб Валентинович Макаров родился 21 мая 1964 года в городе Липецке. В 1989 году окончил Харьковский юридический институт им Ф.Э. Дзержинского. С 1989 года по 2006 год работал в органах прокуратуры Липецкой области. В Службу судебных приставов пришел в 2006 году на должность заместителя главного судебного пристава Липецкой области. С апреля 2007 года по 31 декабря 2017 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. В 2009 году Глебу Валентиновичу объявлена благодарность Президента Российской Федерации.