Общество

сегодня, 16:14

У управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области новый руководитель (ФОТО)

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#Приставы #УФССП
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У управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области новый руководитель (ФОТО)

Сегодня новый начальник ведомства побывал у губернатора и был представлен липецким коллегам.

Сегодня личному составу управления ФССП по Липецкой области был представлен новый руководитель – Глеб Макаров.

Утром новоиспеченный начальник управления ФССП России по Липецкой области побывал у главы региона Олега Королева, а затем был познакомился с коллегами по службе. Представил его начальниу управления государственной службы и кадров ФССП РФ Александр Назаров.

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Главный судебный пристав Липецкой области назначен на должность приказом Минюста России от 11 декабря 2017 года №1735-лс с 1 января 2018 года, а сегодня у него первый рабочий день.

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Добавим, что до этого областное управление с 2011 года возглавлял Иван Вернигоров, который теперь будет руководить управлением УФССП по Курской области.

Глеб Валентинович Макаров родился 21 мая 1964 года в городе Липецке. В 1989 году окончил Харьковский юридический институт им Ф.Э. Дзержинского. С 1989 года по 2006 год работал в органах прокуратуры Липецкой области. В Службу судебных приставов пришел в 2006 году на должность заместителя главного судебного пристава Липецкой области. С апреля 2007 года по 31 декабря 2017 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. В 2009 году Глебу Валентиновичу объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

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#Приставы #УФССП
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Комментарии (10)

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Pauluss

20 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
ответить

*

58 минут назад
Ой жопой чую подстава , та же Манька только в другом сарафане . А мне 5 лямов выбивать с администрации. .
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Епт

сегодня, 18:55
Боцман, ты совсем больной?
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Боцман

сегодня, 18:38
Приставы зачмырили Ваньку Ржавого, накормили его мацой.
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Владимирский централ

сегодня, 17:41
Там половину пипецких осудили а других назад вернули, хохма да и только
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чудо

сегодня, 17:25
Бедный Ванька Рыжий! Этак он всю Рассею объедет от Россоши до самых до окраин....
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 17:25
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЧЕНЬ МНОГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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трудоВЫЕБУДНИ

сегодня, 16:55
Что-то плоховато выглядит...
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Гы - гы!

сегодня, 16:42
был познакомился - это здорово!
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Чей брат - сват?

сегодня, 16:41
У нас других не бывает
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