Происшествия

сегодня, 08:44

На липчанина напали с ножом и отняли золотую цепочку

17 3841
#грабеж #разбой #
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На липчанина напали с ножом и отняли золотую цепочку

Грабитель задержан

7 января в отдел полиции № 7  УМВД России по  Липецку обратился 27-летний гражданин с заявлением о том, что у дома по улице Бунина неизвестный мужчина, под угрозой применения предмета похожего на нож, открыто похитил у него сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком. 

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен   в полицию  неработающий, ранее судимый  33 –летний липчанин.

В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит Отдел полиции № 7  УМВД России по Липецку.
17 3841
#грабеж #разбой #
1

Комментарии (17)

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Человек

26 минут назад
Украинцы озверели!
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Алкан с ЛТЗ

50 минут назад
Отпетушитель, Одни слова , когда действовать будешь? Ты не Единорос???
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нож

сегодня, 17:50
терпилой был BLOOD_JO
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666

сегодня, 16:02
Ну какая же, С общаги наверно разволивщейся вонючей пишешь Т-В-А-Р-Ь?От тебя воняет Ч-М-О-))
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BLOOD_JO

сегодня, 15:01
Антон , У тебя отняли тоже? Как у этого потерпевшего?
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Антон

сегодня, 14:44
А мой отдел искать ничего не стал, две недели прошло, позвонил злой участковый и послал почти прямым текстом, телефоны возвращать, ещё чего.
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Ну какая же

сегодня, 14:41
Нищета! Ну кому на фиг нужна эта цепочка?! Явно же не от Тиффани, этот шлак и задаром не нужен.
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Отпетушитель

сегодня, 13:19
Петушить,петушить и еще раз петушить как завещал великий Ленин.
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липчанин

сегодня, 12:48
Погоны , нет это навальновский был после митинга деньги на выборы собирал на какие не пойдет
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кокс

сегодня, 11:51
падлюка всех крыс ждет расплата рано или поздно живите с чистой душой разве не в этом счастья ?
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