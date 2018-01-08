Происшествия
сегодня, 08:44
На липчанина напали с ножом и отняли золотую цепочку
Грабитель задержан
7 января в отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку обратился 27-летний гражданин с заявлением о том, что у дома по улице Бунина неизвестный мужчина, под угрозой применения предмета похожего на нож, открыто похитил у него сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком.
По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 33 –летний липчанин.
В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку.
По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 33 –летний липчанин.
В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку.
Человек
Алкан с ЛТЗ
нож
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BLOOD_JO
Антон
Ну какая же
Отпетушитель
липчанин
кокс