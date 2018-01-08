На липчанина напали с ножом и отняли золотую цепочку

Грабитель задержан

7 января в отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку обратился 27-летний гражданин с заявлением о том, что у дома по улице Бунина неизвестный мужчина, под угрозой применения предмета похожего на нож, открыто похитил у него сотовый телефон и золотую цепочку с крестиком.



По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 33 –летний липчанин.



В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку.