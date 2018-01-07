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сегодня, 12:26

Цыгане в Липецке ограбили автомат с песнями

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Цыгане в Липецке ограбили автомат с песнями

Добычей стали несколько монет.

Сегодня ночью в Липецке был ограблен музыкальный автомат в баре на улице Вермишева.

Как стало известно GOROD48, в питейное заведение зашли двое молодых людей. Настолько молодых, что им даже пришлось предъявлять паспорт, чтобы подтвердить свое право нахождения в баре. По фамилиям и по наружности посетителей работники заведения признали в них цыган. Но какой же «ромалэ» не любит песен?

Промочив горло, посетители решили развлечься и заказали музыку, забросив деньги в музыкальный автомат. До этого момента все шло привычно, но после завершения песни гостей заведения потянуло еще и на криминал. То ли песня не понравилась, то ли соблазнила доступность легкий денег, но как только бармен отвлекся, посетители вскрыли отсек с деньгами. Работники бара слушали лишь звон монет, хлопок входной двери и увидели разворочанный автомат, в котором не осталось средств.

Писать заявление в полицию сотрудники заведения не стали, даже несмотря на то, что один из похитителей им знаком. Они заявили, что обращаться в правоохранительные органы должен хозяин песенного автомата, который на условиях аренды поставил свой «ящик с музыкой» в баре. А хозяин пока вне доступа.

74 8076
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Комментарии (74)

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Лузер

1 минуту назад
Колян-Оглы, Стрелу ждут 15 минут, или ты не особо хочешь дождаться?
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ПАША

17 минут назад
Когда на Ц.рынке их разгонят.Задолбали это ыыганье.
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отпетушитель

22 минуты назад
в жопу их всех отпетушить вместе с главным цыганом области Литровичем.
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Россия

31 минуту назад
Имбецылы
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ИМБИЦЫЛ

35 минут назад
сплошное * сплошное кругом одни * ...сы
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ИМБИЦЫЛ

35 минут назад
полный пипец,вообще слов нет..сплошные долбае..бы и дегенераты..вы что творите,вы о чем тут базар ведете??? сплошное * ...е сплошное..кругом одни * ..вы что глаза откройте..мужики стали бабами,а бабы стали * ...ми..что твориться люди????
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гоча

38 минут назад
Колян-Оглы, вот моя ссылка https://vk.com/krende1ek, питар
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Тот самый цыган

41 минуту назад
мы хотели послушать песню "Цыгане шумною толпой толкали жоной паровоз. Одна цыганка толканула - и поезд прямо под откос" а ее там нэма
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Колян-Оглы

45 минут назад
гоча, Звоню, у тебя телефон отключен, сцыкуешь ? Жду тебя на стрелке в поселке Заречье в 19.00, буду ждать 5 минут.
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Вентиль

сегодня, 18:05
Я известная тут прикормленная сортирная мгеровская проститутка-едробот - потомок понаехавший сюда вонючей лимиты, он же Палка, Барракуда, Гильотина, Штифт, который агитировал за перевыборов жуликов и воров, сейчас агитирую за перевыборы своего фюрера-диктатора. Предпочитаю русскому всякий инотазы, забугорный хавчик и буржуйское шмотье, халявные оргии на селигере, а также гадить русским в комментариях!
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