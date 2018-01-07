Цыгане в Липецке ограбили автомат с песнями

Добычей стали несколько монет.

Сегодня ночью в Липецке был ограблен музыкальный автомат в баре на улице Вермишева.

Как стало известно GOROD48, в питейное заведение зашли двое молодых людей. Настолько молодых, что им даже пришлось предъявлять паспорт, чтобы подтвердить свое право нахождения в баре. По фамилиям и по наружности посетителей работники заведения признали в них цыган. Но какой же «ромалэ» не любит песен?

Промочив горло, посетители решили развлечься и заказали музыку, забросив деньги в музыкальный автомат. До этого момента все шло привычно, но после завершения песни гостей заведения потянуло еще и на криминал. То ли песня не понравилась, то ли соблазнила доступность легкий денег, но как только бармен отвлекся, посетители вскрыли отсек с деньгами. Работники бара слушали лишь звон монет, хлопок входной двери и увидели разворочанный автомат, в котором не осталось средств.

Писать заявление в полицию сотрудники заведения не стали, даже несмотря на то, что один из похитителей им знаком. Они заявили, что обращаться в правоохранительные органы должен хозяин песенного автомата, который на условиях аренды поставил свой «ящик с музыкой» в баре. А хозяин пока вне доступа.