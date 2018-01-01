Общество

вчера, 21:18

20 лет назад в новогоднем клипе снялась мисс Липецка и «Казаки России» (ФОТО)

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#Новый Год #творчество
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20 лет назад в новогоднем клипе снялась мисс Липецка и «Казаки России» (ФОТО)

История одного из первых липецких клипов, посвященного Новому Году.

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В праздничный день мы решили вспомнить один из первых музыкальных клипов, снятых в Липецке к Новому Году.

Тем более что исполнилось ровно 20 лет со дня выхода этого произведения в эфир липецкого ТВ в популярной тогда передаче «Сильву-Play». Впервые клип показали 31 декабря 1998 года.

- Технические возможности в те времена были не чета нынешним, - вспоминает оператор, режиссер и автор идеи Аркадий Свиридов, - Снимали на камеру Super VHS, которая записывала на пленочные кассеты. Возможно, сейчас наше творчество может показаться кому-то простоватым, но тогда публика восприняла клип на ура.

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В кого не смогут кинуть камень критики, так это в автора текста песни. Потому что это – Николай Алексеевич Некрасов, великий русский поэт XIX столетия, автор «Кому на Руси жить хорошо».

В качестве текста решили использовать знакомое всем со школьной скамьи стихотворение «Однажды в студеную зимнюю пору…».

- В школе мы все учили его наизусть и читали у доски, - говорит Свиридов, - Нам же захотелось положить классический текст на музыкальное попурри и смонтировать современный видеоряд – сотрудник ГАИ, точнее - сотрудница, водитель с багажником полным водки, роскошная по тем временам "Mitsubishi Eclipse".

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Публика конца прошлого века приняла клип доброжелательно: его даже повторяли на ТВ «по просьбам зрителей».

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Снимаются в ролике любопытные актеры: сотрудницу ДПС играет Ирина Сыкчина, в 90-е выигрывавшая конкурс «Мисс Липецка». Ее напарником является предприниматель Юрий Злобин, который затем сыграл роли в других клипах Аркадия Свиридова «Что такое Липецк» (с участием Юрия Шевчука), «Сказка о дорожном воине» (победитель конкурса ГИБДД России).

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К слову, музыкальные партии исполняют артисты ансамбля «Казаки России»: многие привыкли, что они танцуют, а они еще и поют.

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Ремастеринг звука специально для GOROD48 сделал известный липецкий музыкант Виктор Коняшкин, который обеспечивал музыку и звук и в первоначальном варианте. 

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#Новый Год #творчество
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Комментарии (4)

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С Новым годом !

сегодня, 01:02
Новый год приносит людям то, что люди воплощают в своих деяниях самостоятельно и частично от государства.
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Некрасов одобряет

сегодня, 00:53
А ха, ха, ха !!!! Молодец.
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Гена

сегодня, 00:50
Ну вот и пришел Новый год и что он принесет
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Однажды в студёную зимнюю пору

вчера, 22:14
Однажды, в студёную зимнюю пору, Я со двору вышел, был сильный мороз, Смотрю, как бредут на Поклоную гору, Людишки несущие лозунгов воз. - Куда вы ребята? "На митинге стынуть!" - Чего протестуем? "Стабильности ждём! Начальство велело, а мы крепостные. Они там воруют, а мы вот идём". - А кто из воров будет старший по чину? "Да правит семнадцать годков мужичёк. Он к выборам нынче накинул овчину. В больших полномочьях ... А сам с ноготок".
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