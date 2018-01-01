20 лет назад в новогоднем клипе снялась мисс Липецка и «Казаки России» (ФОТО)

История одного из первых липецких клипов, посвященного Новому Году.

В праздничный день мы решили вспомнить один из первых музыкальных клипов, снятых в Липецке к Новому Году.

Тем более что исполнилось ровно 20 лет со дня выхода этого произведения в эфир липецкого ТВ в популярной тогда передаче «Сильву-Play». Впервые клип показали 31 декабря 1998 года.

- Технические возможности в те времена были не чета нынешним, - вспоминает оператор, режиссер и автор идеи Аркадий Свиридов, - Снимали на камеру Super VHS, которая записывала на пленочные кассеты. Возможно, сейчас наше творчество может показаться кому-то простоватым, но тогда публика восприняла клип на ура.





В кого не смогут кинуть камень критики, так это в автора текста песни. Потому что это – Николай Алексеевич Некрасов, великий русский поэт XIX столетия, автор «Кому на Руси жить хорошо».

В качестве текста решили использовать знакомое всем со школьной скамьи стихотворение «Однажды в студеную зимнюю пору…».

- В школе мы все учили его наизусть и читали у доски, - говорит Свиридов, - Нам же захотелось положить классический текст на музыкальное попурри и смонтировать современный видеоряд – сотрудник ГАИ, точнее - сотрудница, водитель с багажником полным водки, роскошная по тем временам "Mitsubishi Eclipse".





Публика конца прошлого века приняла клип доброжелательно: его даже повторяли на ТВ «по просьбам зрителей».





Снимаются в ролике любопытные актеры: сотрудницу ДПС играет Ирина Сыкчина, в 90-е выигрывавшая конкурс «Мисс Липецка». Ее напарником является предприниматель Юрий Злобин, который затем сыграл роли в других клипах Аркадия Свиридова «Что такое Липецк» (с участием Юрия Шевчука), «Сказка о дорожном воине» (победитель конкурса ГИБДД России).





К слову, музыкальные партии исполняют артисты ансамбля «Казаки России»: многие привыкли, что они танцуют, а они еще и поют.





Ремастеринг звука специально для GOROD48 сделал известный липецкий музыкант Виктор Коняшкин, который обеспечивал музыку и звук и в первоначальном варианте.