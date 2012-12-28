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56 минут назад

Мошенники развели 30-летнюю геймершу

Кибер-женщина лишилась 112 тысяч рублей на продаже своего игрового аккаунта

30-летняя липчанка играла в стратегию. В общем чате игры она получила сообщение от незнакомца, который намеревался приобрести её аккаунт. Женщина согласилась заключить сделку и передать в его пользование личную учетную запись за 112 000 рублей.

- Для перевода денег «покупатель» потребовал найти гаранта, который подтвердит, что девушка его не обманет. Чтобы он смог удостовериться в её честности, обладательница аккаунта показала ему личную страницу своей подруги, которая сможет помочь. Покупатель согласился перевести ей деньги за аккаунт, как посреднику сделки. Скопировав все данные подруги потерпевшей, мошенник создал от её имени страницу в мессенджере, чтобы переписываться с потерпевшей. Через некоторое время 30-летняя липчанка увидела сообщение от своего «доверенного лица». Лжеподруга сообщила, что покупатель по неизвестной причине отменил перевод денег, и с её карты списались личные средства. Она испугалась, что банковский счёт оказался в руках мошенников. Липчанка поспешила возместить ущерб «подруге». Потерпевшая перечислила на указанные реквизиты 112 000 рублей, из которых 60 000 рублей являлись кредитными. Она позвонила подруге, чтобы лично узнать все подробности. Приятельница впервые услышала о том, что участвовала в сделке. После разговора обманутая липчанка обратилась в полицию, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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