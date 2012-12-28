Выходные в Липецке: график работы поликлиник, травмпунктов, ГИБДД и культурная программа

Всё, что нужно знать, оправляясь на четырёхдневный отдых.

Столбик термометра будет то подниматься, то опускаться, но в целом в Липецке всегда будет тепло. 28 апреля – 18-20 градусов; 29 апреля – 17-19 градусов, 30 апреля и 1 мая – 20-22 градуса. Праздники пройдут без существенных осадков.











29 апреля с 10:00 и до конца ремонта «засохнет» частный сектор на улицах Костенко, Чаплыгина и в переулке Джамбула.











29 апреля в промежутке с 8:00 до 17:00 погаснет свет на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Береговой, Бригадной, Бурлакова, Волжской, Гастелло, Добровской, Железногорской, Земляничной, Ладыгина, Леваневского, Локомотивной, Металлургов, М.Светлова, Надежды, Нектарной, Папанина, Патриотической, Писарева, Пляжной, Санитарной, Славянской, Сливовой, Солидарности, Студенческий городок, Тихой, Фабричной, Ярославской, в переулке Виноградном, на проезде Каштановом, а также в садоводчестве «Дачный-3».











28 апреля и 1 мая поликлиники будут закрыты. 29 и 30 апреля, учреждения примут пациентов по графику субботнего дня, т.е. вызвать врача участковой службы можно будет до 14.00 часов.









Регистрационно-экзаменационные подразделения УМВД РФ по Липецкой области в праздничные дни будут работать только 30 апреля. МРЭО Управления Госавтоинспекции по Липецкой области (ул. Неделина, 2) примет липчан с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.











Липецкая государственная филармония продолжает цикл образовательных занятий в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2). 28 апреля пройдут занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот», начало в 11:00 и в 12:00.











28 апреля в 17:00 на сцене «Униона» соберутся самые талантливые ученики музыкальных школ, чтобы вместе с Симфоническим оркестром Липецкой филармонии (главный дирижер Михаил Мясников), удивить зрителей своим мастерством. Концерт также станет прекрасной возможностью для зрителей увидеть и услышать возможных будущих звезд музыки в начале их творческого пути.









В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) 28 апреля в 15:00 состоится совместны концерт Липецкого камерного хора (худрук и главный дирижёр Игорь Цилин) и Липецкого симфонического оркестра (Константин Барков).















28 апреля в 15:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится экскурсию по выставке «Я хочу писать о том, что я люблю», посвященной нашему земляку М.М. Пришвину. Экскурсовод — заведующая отделом природы Анжелика Юнченко.









28 апреля в 18:02 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередной вечер настольных игр.











Испытать удачу и изучить что-то новое поможет опытный игромастер.







28 апреля в 11:00 на литературном семинаре профессор кафедры английского языка ЛГПУ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского Ольга Шурупова проанализирует повесть Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (12+).









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(12+), а в 18:00 – премьеру «Ученик колдуна» (16+), о которой

В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого 28 апреля покажут два спектакля. В 11:00 – «Маленький принц» по произведению А. де Сент-Экзюпери, а в 18:00 – премьеру «Ученик колдуна»о которой мы рассказывали вчера









Больше на первомайских выходных спектаклей не будет.







Фонтанам бить

1 мая в Липецке традиционно включат фонтаны. Произойдёт это в 10 утра. Должны заработать фонтаны на площадях Соборной, Театральной, Константиновой, Мира, Франценюка и один фонтан на улице Ленина.















Дорогие липчане! Желаем вам приятных и продуктивных выходных! Пусть ничего не омрачит ваш отдых. Для всего остального есть GOROD48. Мы и в праздники продолжим знакомить вас с главными событиями нашего региона: время от времени заходите на сайт и не снимайте руку с информационного пульса. Ждём вас снова и снова.

В РВК «Липецк» в праздники решили ударно поработать, в связи с чем большому числу липчан придётся приготовиться к отключения воды.28 апреля с 6:00 уже нет холодной воды на улице Ильича, 31, 46а, 31а, 48; а также а частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Краснодонской, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, переулков Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Сосновом, Спартака, Спортивном, Украинской, Целинной, Цимлянской, на проезде Ильича. С 10:00 закрутят вентиль на улицах Литаврина, 6 и Стаханова, 12.30 апреля с 10:00 временные трудности придут в дома на улицах Ангарской, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 22а, 23, 23а, 21, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст.1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 22, 37, 46; Металлургов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17. В это же время приготовиться и жителям частного сектора на улицах Автодорожной. Алфавитной, Базарной, Будённого, Зоологической, Индустриальной, Почтовой, Школьной, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Речной, Пролетарской, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Кочубея, Малом, Ландшафтном, Любимом, сырском, Технологическом, Чистом.Первомай отметят без капли воды в кранах с 10:00 и до окончания ремонтных работ жители улиц Горького, 7; Гагарина, 67/1, 67а; Космонавтов, 2, 2а, 6, 8, 10, 12, 12/2, 12а, 14, 16/1, 16а, 16б, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/3, 20а, 20/2, 22/1; в переулке Вишнёвом, 1, а также в частном секторе улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Верещагина, Киевской, Чкалова, в переулках Верхнем, Даргомыжского, Фруктовом.30 апреля с 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак улицы Агрономическая, Алмазная, Боевой проезд, Буденного, Виктора Музыки, Индустриальная, Опытная, Трубный проезд, Сырская, садоводчество «Берёзка»; а с 14:00 до 17:00 – улицы 4-й Пятилетки, 9-го Января, 40 лет Октября, Академика Павлова, Арктическая, Елецкая, Карьерная, Студёновская, Ушинского.За экстренной офтальмологической помощью обращаться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35) - как взрослым, так и детям. При проблемах с зубами – в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22).Травмпункты Липецка будут работать круглосуточно, принимая взрослых и подростков от 15 лет. Вот их адреса:- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1», (ул. Космонавтов, 39);- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», (ул. Ушинского, 10);- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, 24).Детей в случае экстренной ситуации везти в травмпункт Областной детской больницы (ул. Московская, 6а).Подать документы, заключить сделкуУ офисов «Мои документы» выходные 28, 29 апреля, а также 1 мая. 30 апреля будет работать флагманский МФЦ и Центр занятости (пл. Победы, 6а). График – с 9:00 до 16:00.На них юным зрителям расскажут, что прародиной популярных инструментов – гармони и баяна является Древний Китай. Баян настолько универсален, что на нем можно исполнять джаз, рок и техно. Где живут самые лучшие в мире баянисты и аккордеонисты? Обо всем этом и многом другом расскажут музыковед Анна Аникеева и солисты Липецкой государственной филармонии Максим Аникеев (аккордеон) и Вячеслав Мельников (баян).Прозвучат произведения Т. Альбинони, Д. Кабалевского, А. Арутюняна, Э. Грига, К. Сен-Санса, Н. Римского – Корсакова, И. Шварца, И. С. Баха и других классических и современных композиторов.В программе произведения А. Сальери «Реквием до минор» (1804 г) и А. Вивальди «Стабат Матер» (1712). Солисты – Лидия Пищикова (вокал) и Мария Каневская (орган).Липецкая областная универсальная научная библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 28 и 30 апреля будет работать по графику выходного дня – с 10:00 до 19:00. А 29 апреля и 1 мая – выходные.28 апреля можно сходить и на киносеанс в областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на фильм «Помилование». Россия, 2023. Военная драма. Режиссёр Айнур АскаровЛето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира…. Ещё не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Всего три часа его не было в части! Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев.Сеансы сегодня в 12:00 и в 15:00.В Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 28 апреля в 18:00 покажут мелодраму «Как Боги» по пьесе А. ГаврюшинаСобытия спектакля разворачиваются в семье Гаврюшиных. Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам. Но уроки воспитания молодого человека влекут за собой ряд последствий, которые приходится распутывать всей семье ...