Жителю Липецкой области грозит до 6 лет лишение свободы за создание «левой» фирмы

Создать юрлицо для проведения платежей жителя Льва Толстого попросил знакомый за 10 тысяч рублей в месяц. Но фальшивый предприниматель обещанного не получил, а теперь еще может отправиться в колонию

ОБЭП УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Лев-Толстовского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица» и ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.- В 2020 году знакомый предложил обвиняемому фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму. За участие в криминальной схеме он пообещал ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Находясь в трудном финансовом положении, обвиняемый согласился. По просьбе знакомого он несколько раз приезжал в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов. К управлению фирмой он никогда отношения не имел. Обвиняемый пояснил, что обещанное денежное вознаграждение он так и не получил. Когда им были выполнены все условия договора, его знакомый перестал выходить на связь и отключил телефон, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статьей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.