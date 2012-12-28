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Происшествия
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25 минут назад
Жителю Липецкой области грозит до 6 лет лишение свободы за создание «левой» фирмы
Создать юрлицо для проведения платежей жителя Льва Толстого попросил знакомый за 10 тысяч рублей в месяц. Но фальшивый предприниматель обещанного не получил, а теперь еще может отправиться в колонию
- В 2020 году знакомый предложил обвиняемому фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму. За участие в криминальной схеме он пообещал ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Находясь в трудном финансовом положении, обвиняемый согласился. По просьбе знакомого он несколько раз приезжал в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов. К управлению фирмой он никогда отношения не имел. Обвиняемый пояснил, что обещанное денежное вознаграждение он так и не получил. Когда им были выполнены все условия договора, его знакомый перестал выходить на связь и отключил телефон, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статьей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
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