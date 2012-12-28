Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов
Общество
Ссора из-за собаки закончилась переломом носа и семи рёбер
Происшествия
Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе
Общество
В Добровском округе похоронили мобилизованного
Общество
Оренбургская зоозащитница: «Меня пугали «крышей» Кретовой»
Общество
72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей
Происшествия
Мать утонувшей в ванной девочки-двойняшки получила год ограничения свободы
Происшествия
Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Происшествия
В здании липецкого аэропорта начался ремонт
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть близнецов на СВО, компромат на собаколовов и ремонт аэропорта
Общество
Читать все
В Липецкой области остался всего 101 фронтовик
Общество
Провал на пересечении улиц Юных Натуралистов и Гоголя засыпали спустя полмесяца
Общество
Всё хорошо у нас и это придётся долго нам терпеть
Неделя 48
В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Липецкие спасатели вызволили из квартиры летучую мышь
Общество
Жителю Липецкой области грозит до 6 лет лишение свободы за создание «левой» фирмы
Происшествия
Выходные в Липецке: график работы поликлиник, травмпунктов, ГИБДД и культурная программа
Общество
В Добровском округе похоронили мобилизованного
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть близнецов на СВО, компромат на собаколовов и ремонт аэропорта
Общество
В Липецкой области сухо и до +21
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
89
25 минут назад

Жителю Липецкой области грозит до 6 лет лишение свободы за создание «левой» фирмы

Создать юрлицо для проведения платежей жителя Льва Толстого попросил знакомый за 10 тысяч рублей в месяц. Но фальшивый предприниматель обещанного не получил, а теперь еще может отправиться в колонию

ОБЭП УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Лев-Толстовского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица» и ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

- В 2020 году знакомый предложил обвиняемому фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму. За участие в криминальной схеме он пообещал ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Находясь в трудном финансовом положении, обвиняемый согласился. По просьбе знакомого он несколько раз приезжал в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов. К управлению фирмой он никогда отношения не имел. Обвиняемый пояснил, что обещанное денежное вознаграждение он так и не получил. Когда им были выполнены все условия договора, его знакомый перестал выходить на связь и отключил телефон, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статьей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
мошенничество
0
0
0
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru