Спорт

вчера, 18:05

31 декабря липецкий «Металлург» сыграет со своими болельщиками

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#Футбол #"Металлург" #болельщики. турнир
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31 декабря липецкий «Металлург» сыграет со своими болельщиками

Принять участие в турнире могут все желающие совершенно бесплатно.

Последний день уходящего года в ФК «Металлург» решили, как и 364 предыдущих, посвятить футболу.

31 декабря на искусственном поле за Южной трибуной стадиона «Металлург» пройдет «Новогодний Кубок», в котором примут участие бывшие и действующие футболисты, а также болельщики.

На поле выйдут команды, сформированные из действующих игроков клуба и ветеранов (Сергей Хрипунков, Андрей Захаренко и другие). Одна команда будет представлять тренеров ДЮСШ, еще одну сборную составят сотрудники административного персонала клуба.

А вот в команду болельщиков могут попасть все желающие. В зависимости от числа желающих будут сформированы одна или несколько болельщицких сборных, которые сразятся со своими кумирами!

Для того чтобы стать участником турнира, нужно оставить заявку – в официальной группе ФК «Металлург» в сети «ВКонтакте»или при помощи звонка по телефону – 8 919 1686227. Заявки принимаются до вторника, 26 декабря включительно. Участие в турнире совершенно бесплатное.

- Мы очень активно провели этот год, поэтому и завершить его должны соответствующим образом, - заявил исполнительный директор ФК «Металлург» Владимир Зеновкин, - Что может быть лучше игры в футбол 31 декабря?! Поэтому призываем всех в праздничный день отказаться от 30-го в жизни просмотра по телевизору «Иронии судьбы» и не мешать жене рубать салаты. Как говорится – все на футбол.

Добавим, что формула турнира будет определена после подачи заявок, когда выяснится, сколько команд в итоге выйдут на старт – гладкий чемпионат, где каждый играет с каждым или олимпийская система с выбыванием или что-то еще.

Команду-победительницу, а также лучших игроков ждут призы, но главной наградой для всех безусловно станут неформальное праздничное общение, пропаганда здорового образа жизни и Его Величество Футбол.

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#Футбол #"Металлург" #болельщики. турнир
1

Комментарии (5)

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Юлия Иванова

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Денис

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Победа не главное, - главное участие

сегодня, 00:03
Подводя итоги года и игры "Металлурга", можно с уверенностью сказать, что команда с болельщиками, имеет больше шансов стать победителем в данном соревновании.
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+

вчера, 23:21
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Гость

вчера, 22:59
главное чтобы главный клоун ЕГОРОВ не судил игры
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