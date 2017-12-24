31 декабря липецкий «Металлург» сыграет со своими болельщиками

Принять участие в турнире могут все желающие совершенно бесплатно.

Последний день уходящего года в ФК «Металлург» решили, как и 364 предыдущих, посвятить футболу.

31 декабря на искусственном поле за Южной трибуной стадиона «Металлург» пройдет «Новогодний Кубок», в котором примут участие бывшие и действующие футболисты, а также болельщики.

На поле выйдут команды, сформированные из действующих игроков клуба и ветеранов (Сергей Хрипунков, Андрей Захаренко и другие). Одна команда будет представлять тренеров ДЮСШ, еще одну сборную составят сотрудники административного персонала клуба.

А вот в команду болельщиков могут попасть все желающие. В зависимости от числа желающих будут сформированы одна или несколько болельщицких сборных, которые сразятся со своими кумирами!

Для того чтобы стать участником турнира, нужно оставить заявку – в официальной группе ФК «Металлург» в сети «ВКонтакте»или при помощи звонка по телефону – 8 919 1686227. Заявки принимаются до вторника, 26 декабря включительно. Участие в турнире совершенно бесплатное.

- Мы очень активно провели этот год, поэтому и завершить его должны соответствующим образом, - заявил исполнительный директор ФК «Металлург» Владимир Зеновкин, - Что может быть лучше игры в футбол 31 декабря?! Поэтому призываем всех в праздничный день отказаться от 30-го в жизни просмотра по телевизору «Иронии судьбы» и не мешать жене рубать салаты. Как говорится – все на футбол.

Добавим, что формула турнира будет определена после подачи заявок, когда выяснится, сколько команд в итоге выйдут на старт – гладкий чемпионат, где каждый играет с каждым или олимпийская система с выбыванием или что-то еще.

Команду-победительницу, а также лучших игроков ждут призы, но главной наградой для всех безусловно станут неформальное праздничное общение, пропаганда здорового образа жизни и Его Величество Футбол.