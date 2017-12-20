Новости в instagram

сегодня, 22:09

Липецкая вечЁрка: расстрел для садиста, сбитая школьница и миллионер из деревни

1 906
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: расстрел для садиста, сбитая школьница и миллионер из деревни
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 20 декабря.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про покаяние признавшего свою вину в смертельных побоях жителя Лебедяни. Максим Грибанов искренне раскаялся в содеянном - зверском избиении потерпевшей, - и даже просил, чтобы его приговорили за то, что он сделал, к высшей мере наказания, расстрелу.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями смены маршрута автобуса №325. За предложение Дмитрия Иванова проголосовали 519 пользователей сервиса. Автор в пояснении к инициативе указал, что корректива сделает жизнь обитателей «Елецкого» удобнее: автобусный маршрут №325 проходит практически через весь город и поможет многим без пересадок добраться до работы.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение про скрывшегося с места ДТП водителя. 19 декабря в Липецке на улице Водопьянова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю школьницу.

Множество мнений собрала статья о банкроте из деревни Краснинского района. Мужчине списали обязательства на 123 млн рублей. Временный финансовый управляющий не нашел в ситуации признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Все долги пенсионера из липецкой деревни — поручительства по банковским займам.

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет предложения украсить город портретом-граффити актера Сергея Бодрова. Липчанин уже выбрал место для граффити - дом напротив дорожного колледжа. На Механизаторов в этом месте постоянно собирается огромная дорожная пробка, так что автомобилисты смогут вдоволь насладиться картиной. Александр уже договорился с местными специалистами по граффити.

1 906
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

001

19 минут назад
вечЁрка рубрика может и не плохая подведение итогов дня как никак но почему она публикуется постоянно в разное время по чему бы не сделать Вечерку в 19:00 или в 21:00 что бы она выходила в одно время.
ответить

Еще в рубрике

Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова
#Сергей Бодров #граффити
74
Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова

сегодня, 11:26

Общество
Липецкие дети просят у Деда Мороза квартиры и машины
#Новый год #почта #Дед Мороз
11
Липецкие дети просят у Деда Мороза квартиры и машины

сегодня, 11:25

Культура
Липецкая вечЁрка: домашнее насилие, проезд за 1 500 рублей и несносный киоск
#обзор #события #вечЁрка
5
Липецкая вечЁрка: домашнее насилие, проезд за 1 500 рублей и несносный киоск

вчера, 19:03

Новости в instagram
Как отмечать Новый год, если не будет снега?
#говорит Липецк
6
Как отмечать Новый год, если не будет снега?

вчера, 11:34

ПозиTиV
В Липецке начали торговать живыми ёлками
#Новый год #ёлка #праздник
14
В Липецке начали торговать живыми ёлками

вчера, 09:25

Общество
Липецкая вечЁрка: новые маршруты, скандал с отоплением и благодарный гамадрил
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: новые маршруты, скандал с отоплением и благодарный гамадрил

18.12.2017 18:58

Новости в instagram