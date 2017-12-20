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Липецкая вечЁрка: расстрел для садиста, сбитая школьница и миллионер из деревни
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 20 декабря.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про покаяние признавшего свою вину в смертельных побоях жителя Лебедяни. Максим Грибанов искренне раскаялся в содеянном - зверском избиении потерпевшей, - и даже просил, чтобы его приговорили за то, что он сделал, к высшей мере наказания, расстрелу.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями смены маршрута автобуса №325. За предложение Дмитрия Иванова проголосовали 519 пользователей сервиса. Автор в пояснении к инициативе указал, что корректива сделает жизнь обитателей «Елецкого» удобнее: автобусный маршрут №325 проходит практически через весь город и поможет многим без пересадок добраться до работы.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про скрывшегося с места ДТП водителя. 19 декабря в Липецке на улице Водопьянова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю школьницу.
Множество мнений собрала статья о банкроте из деревни Краснинского района. Мужчине списали обязательства на 123 млн рублей. Временный финансовый управляющий не нашел в ситуации признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Все долги пенсионера из липецкой деревни — поручительства по банковским займам.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет предложения украсить город портретом-граффити актера Сергея Бодрова. Липчанин уже выбрал место для граффити - дом напротив дорожного колледжа. На Механизаторов в этом месте постоянно собирается огромная дорожная пробка, так что автомобилисты смогут вдоволь насладиться картиной. Александр уже договорился с местными специалистами по граффити.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про покаяние признавшего свою вину в смертельных побоях жителя Лебедяни. Максим Грибанов искренне раскаялся в содеянном - зверском избиении потерпевшей, - и даже просил, чтобы его приговорили за то, что он сделал, к высшей мере наказания, расстрелу.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями смены маршрута автобуса №325. За предложение Дмитрия Иванова проголосовали 519 пользователей сервиса. Автор в пояснении к инициативе указал, что корректива сделает жизнь обитателей «Елецкого» удобнее: автобусный маршрут №325 проходит практически через весь город и поможет многим без пересадок добраться до работы.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про скрывшегося с места ДТП водителя. 19 декабря в Липецке на улице Водопьянова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю школьницу.
Множество мнений собрала статья о банкроте из деревни Краснинского района. Мужчине списали обязательства на 123 млн рублей. Временный финансовый управляющий не нашел в ситуации признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Все долги пенсионера из липецкой деревни — поручительства по банковским займам.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет предложения украсить город портретом-граффити актера Сергея Бодрова. Липчанин уже выбрал место для граффити - дом напротив дорожного колледжа. На Механизаторов в этом месте постоянно собирается огромная дорожная пробка, так что автомобилисты смогут вдоволь насладиться картиной. Александр уже договорился с местными специалистами по граффити.
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