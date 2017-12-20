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Рано утром на улице Водопьянова сбили школьницу: водитель скрылся
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека, 1 погиб.
В Липецке в 18.25 на автодороге Липецк – Грязи неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 27-летнего пешехода, который получил смертельную травму.
В Липецке на улице Крайней 58-летний водитель «Мазды» допустил наезд на 62-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1495 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 974, неиспользование ремней безопасности – 72, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 77.
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