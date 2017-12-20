Происшествия

сегодня, 08:43

Рано утром на улице Водопьянова сбили школьницу: водитель скрылся

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#авария #ДТП
Рано утром на улице Водопьянова сбили школьницу: водитель скрылся

За  прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 декабря в Липецке на улице Водопьянова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю школьницу, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Липецке в 18.25 на автодороге Липецк – Грязи неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 27-летнего пешехода, который получил смертельную травму.

В Липецке на улице Крайней 58-летний водитель «Мазды» допустил наезд на 62-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1495 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 974, неиспользование ремней безопасности – 72, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 77.




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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Город

22 минуты назад
Инспекторы будут работать или токо пьяных ночью выявляют?
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Фонд кап ремонта

48 минут назад
Готовился к выставке всех обязали подготовить ресунок в приказном порядке .хотите работать и получать бабки рисуйте.
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гостья

53 минуты назад
12347, к нам же вчера обратились, что пешеходы - будьте внимательнее, а водители теперь ни при чем..
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гостья

54 минуты назад
ну так вчера же обратились к пешеходам, что будьте внимательны, а водители теперь и рады, что оказывается пешеходы везде виноваты и пусть они соблюдают пдд ,а не водители....а то вчера удивилась, что то водители совсем страх потеряли, на зеленый для пешеходов на скорости летят, с середины дороги поворот на пешеходный переход с отключенными поворотниками так что толи еще будет
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12347

56 минут назад
сегодня водитель Тойоты примерно в 6:56-7:00 на перекрестке Космонавтов-Терешковой чуть не сбил пешехода. Этот автодятел дождался когда на переходе улицы Космонавтов загорелся для пешехода зеленый свет, и поехал (свернул с Терешковой на Космонавтов в сторону 8-ого мкрн. Первый пешеход прошел половину зебры, а второму чудом повезло не попасть под колеса. Там есть камеры на доме. Возможно у этого автохама не одно такое нарушение.
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