Рано утром на улице Водопьянова сбили школьницу: водитель скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 декабря в Липецке на улице Водопьянова водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю школьницу, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Липецке в 18.25 на автодороге Липецк – Грязи неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 27-летнего пешехода, который получил смертельную травму.

В Липецке на улице Крайней 58-летний водитель «Мазды» допустил наезд на 62-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1495 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 974, неиспользование ремней безопасности – 72, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 77.