Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
Общество
108
23 минуты назад
Липецкая вечЁрка: трое погибших в ДТП, еще одна смерть от бледной поганки и как выбрать спелый арбуз
Сегодня, 3 августа, стало известно о ДТП с тремя погибшими, еще один человек умер от отравления бледной поганкой, и знатоки рассказали, как выбрать спелый арбуз.
Сегодня в селе Завальное Усманского округа 60-летний тракторист задавил 53-летнего мужчину. А в Данкове на улице Московской 45-летний мотоциклист после столкновения с автомобиль «Чери» попал в больницу.
68-летнего мужчину будут судить за смерть 76-летней жены в ДТП. В мае на дороге село Троекурово — Чаплыгин он превысил скорость, и его «Ниве Шевроле» опрокинулась.
Свою вину водитель признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Накануне у ЖК «Парус» на улице Студёновской нашли тело 18-летнего юноши с признаками падения с высоты.
Известно, что жил в соседнем доме. По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы.
Сегодня от отравления бледной поганкой в БСМП умерла 73-летняя женщина. Это уже вторая такая смерть за последние четыре дня. В минувшую пятницу в отделении острых отравлений больницы скорой помощи умер 52-летний мужчина, также съевший бледную поганку.
Такого в Липецкой области не было с 2022 года, когда от отравления бледной поганкой умерли два липчанина. В прошлом году грибами отравились 29 человек, в том числе четверо детей, но все они, к счастью, остались живы.
Врачи напомнили, что основные признаки отравления грибами появляются через 6–24 часа после их употребления в пищу. Это тошнота, рвота, боли в животе, диарея, слабость и головокружение.
При первых симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Между тем, у входа в подземный переход у Центрального рынка, полно продавцов грибов. За килограмм лисичек (кто их там проверял!) просят 500 рублей.
«Люди, купите себе шампиньоны в магазине, если уж грибов захотелось! Не нужно рисковать жизнью», — посоветовал Ужас.
Ешьте лучше арбузы. Ими не травятся. GOROD48 спросил у продавцов, как выбрать самый сладкий арбуз.
Завтра снова будет жарко: по прогнозам синоптиков, воздух разогреется от +29 до +31 градуса.
И обратите внимание, переезд на Орловском шоссе у городского кладбища в Ельце на четыре ночи станет реверсивным.
А здесь вы можете почитать о том, какие новые законы и изменения в старые вступили в силу с 1 августа.
0
0
0
0
0
Комментарии