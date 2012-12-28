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23 минуты назад

Липецкая вечЁрка: трое погибших в ДТП, еще одна смерть от бледной поганки и как выбрать спелый арбуз

Сегодня, 3 августа, стало известно о ДТП с тремя погибшими, еще один человек умер от отравления бледной поганкой, и знатоки рассказали, как выбрать спелый арбуз.

Жуткая авария произошла 1 августа на дороге Хлевное — Липецк: в столкновении автомобилей «Белджи», «Фольксваген»и «ГАЗ»  погибли три человека, еще двое пострадали.

Сегодня в селе Завальное Усманского округа 60-летний тракторист задавил 53-летнего мужчину. А в Данкове на улице Московской 45-летний мотоциклист после столкновения с автомобиль «Чери» попал в больницу.

68-летнего мужчину будут судить за смерть 76-летней жены в ДТП. В мае на дороге село Троекурово — Чаплыгин он превысил скорость, и его «Ниве Шевроле» опрокинулась.

Свою вину водитель признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.  

Накануне у  ЖК «Парус» на улице Студёновской нашли тело 18-летнего юноши с признаками падения с высоты.

Известно, что жил в соседнем доме. По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы.

Сегодня от отравления бледной поганкой в БСМП  умерла 73-летняя женщина. Это уже вторая такая смерть за последние четыре дня. В минувшую пятницу в отделении острых отравлений больницы скорой помощи умер 52-летний мужчина, также съевший бледную поганку.

Такого в Липецкой области не было с 2022 года, когда от отравления бледной поганкой  умерли два липчанина. В прошлом году грибами  отравились 29 человек, в том числе четверо детей, но все они, к счастью, остались живы. 

Врачи напомнили, что основные признаки отравления грибами появляются через 6–24 часа после их употребления в пищу. Это тошнота, рвота, боли в животе, диарея, слабость и головокружение.

При первых симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Между тем, у входа в подземный переход у Центрального рынка, полно продавцов грибов. За килограмм лисичек (кто их там проверял!) просят 500 рублей.

«Люди, купите себе шампиньоны в магазине, если уж грибов захотелось! Не нужно рисковать жизнью», — посоветовал Ужас.

Ешьте лучше арбузы. Ими не травятся. GOROD48 спросил у продавцов, как выбрать самый сладкий арбуз.


Завтра снова будет жарко: по прогнозам синоптиков, воздух разогреется  от +29 до +31 градуса.

И обратите внимание, переезд на Орловском шоссе у городского кладбища в Ельце на четыре ночи станет реверсивным.



А  здесь вы можете почитать о том, какие новые законы и изменения в старые вступили в силу с 1 августа.
вечЁрка
ДТП
отравление грибами
арбузы
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