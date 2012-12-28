Липецкая вечЁрка: трое погибших в ДТП, еще одна смерть от бледной поганки и как выбрать спелый арбуз

Сегодня, 3 августа, стало известно о ДТП с тремя погибшими, еще один человек умер от отравления бледной поганкой, и знатоки рассказали, как выбрать спелый арбуз.