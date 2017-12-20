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9 минут назад

Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова

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#Сергей Бодров #граффити
Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова

Рисунок призван повысить нравственность.

33-летний спортсмен-рукопашник, активист ЗОЖ-движения и поклонник творчества Сергея Бодрова-младшего Александр Жиров решил необычно украсить Липецк. Липчанин задумал нарисовать на фасаде жилого дома на улице Механизаторов огромный граффити-портрет любимого актера. Площадь рисунка составит порядка 150 квадратных метров. - Эта идея у меня возникла давно, но толчком к реализации проекта стало воплощение аналогичной затеи в Саратове. Свою роль сыграли и примеры мегаполисов: там уже есть граффити в честь Сергея Бодрова, - рассказал GOROD48 Александр Жиров. - Моя цель - не только почтение памяти и жизненных ценностей Сергея Бодрова, но и воспитание молодёжи, возрождение нравственных догматов. Чаще всего актёр выбирает роль, но по-настоящему великих выбирает сама роль; так и в случае с Сергеем Бодровым. Он был такой и в жизни: честный, с совестью, не предавал себя и близких, до последнего веря, что сила в правде. Это важно сейчас, когда нравственность и добропорядочность ушла в небытие. Важно напомнить людям эти сильные слова. Липчанин уже выбрал место для граффити - дом напротив дорожного колледжа. На Механизаторов в этом месте постоянно собирается огромная дорожная пробка, так что автомобилисты смогут вдоволь насладиться картиной. Александр уже договорился с местными специалистами по граффити. Это те талантливые ребята, что украсили высотку на Берзина рисунком в честь Победы. Просчитан первоначальный бюджет: только 40 000 рублей потребуется на баллончики и краски. - В мэрии Липецка заинтересовались моим проектом, отнеслись к нему позитивно. Теперь мне предстоит утвердить его в департаменте архитектуры, договориться с управляющей компанией. Думаю, они не будут против, ведь вместе с рисунком мы обновим часть фасада дома, устраним течь кровли, которая может испортить работу, - уточнил Александр Жиров. История Александра Жирова и Сергея Бодрова началась ещё в 1997 году, когда 12-летний подросток посмотрел фильм «Брат». Юноша проникся теми идеалами, что нёс в себе и персонаж, и сам актёр. В 2002 году Александр планировал отправиться добровольцем в Кармадонское ущелье на поиски пропавшей съёмочной группы Сергея Бодрова и самого актёра, но планам помешала повестка в армию. Теперь липчанин решил по-своему почтить память Бодрова. - Знаменитые граффити в честь Бодрова есть в Москве и Питере, они очень популярны у туристов. Думаю, и липецкий проект заинтересуют путешественников: селфи туристов на фоне огромного рисунка будет способствовать привлечению в город новых гостей, - рассчитывает Александр. - Но главная цель - это возрождение моральных ценностей. Пока автор проекта ещё выбирает, каким именно будет рисунок, а также слоган к граффити. Кроме того, скоро будет запущен поиск инвесторов. Памятное граффити планируют создать всем миром.
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#Сергей Бодров #граффити

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