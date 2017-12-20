Происшествия
сегодня, 11:36
Лебедянский садист попросил его расстрелять за зверское избиение сожительницы
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Максим Грибанов раскаялся в содеянном.
Новость о том, что в Лебедяни мужчина забил насмерть сожительницу, стала федеральной. Теперь правоохранительные органы раскрывают некоторые детали произошедшего, из которых следует, что Анастасия Овсянникова больше жизни любила того, кто стал ее убийцей.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, причиной конфликта между сожителями стало содержимое мобильного телефона Анастасии, в котором ревнивец обнаружил подозрительные смс-сообщения от какого-то ее знакомого.
- В первый раз мужчина избил сожительницу в автомобиле на АЗС около 23 часов 9 декабря. Затем он избил ее еще раз после того, как они приехали в ее квартиру. Крики избиваемой услышала соседка. Она позвонила родственникам Анастасии и рассказала им о том, чему стала свидетелем. В третий раз мужчина избил сожительницу уже у себя дома. Утром 10 декабря, когда он ушел на работу, в дом, где находилась Настя, приехали ее родственники - отец и тетя. Он и сфотографировал ее на телефон. Родственники тут же отвезли ее в районную больницу, и в этот же день медики сообщили в полицию о ставшей жертвой жестокого обращения пациентке, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
А вот что сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области:
- Сразу же после того, как в межрайонном ОМВД «Лебедянский» было получено сообщение о преступлении, сотрудники полиции выехали в больницу и взяли показания у избитой женщины, которая еще находилась в сознании, и начали проверку. На следующий день, 11 декабря, в полицию обратился отец потерпевшей, который сообщил о совершенном в отношении его дочери преступлении. Уже 12 декабря полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и в этот же день задержали подозреваемого.
К сожалению, спасти 30-летнюю пациентку лебедянские медики не сумели (ей сделали трепанацию черепа, извлекли из головы кровавые сгустки). Женщина впала в кому и скончалась 14 декабря, не приходя в сознание.
Как следует из сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, подозреваемый уже в совершении преступления, наказание по которому предусмотрено ч.4 ст.111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») Максим Грибанов искренне раскаялся в содеянном - зверском избиении потерпевшей, - и даже просил, чтобы его приговорили за то, что он сделал, к высшей мере наказания, расстрелу.
Как стало известно GOROD48, Анастасия Овсянникова, воспитывавшая дочь-школьницу, нигде не работала, фактически находясь на содержании сожителя. Подробности своей новой семейной жизни женщина тщательно скрывала. Даже находясь в больнице, она просила не привлекать ее гражданского мужа к ответственности за содеянное.
34-летний Максим Грибанов служил в Президентском полку в Москве. Мужчина был разведен (у него остался ребенок от первого брака). Он работал водителем в транспортной организации, попутно занимаясь теневым автобизнесом.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, причиной конфликта между сожителями стало содержимое мобильного телефона Анастасии, в котором ревнивец обнаружил подозрительные смс-сообщения от какого-то ее знакомого.
- В первый раз мужчина избил сожительницу в автомобиле на АЗС около 23 часов 9 декабря. Затем он избил ее еще раз после того, как они приехали в ее квартиру. Крики избиваемой услышала соседка. Она позвонила родственникам Анастасии и рассказала им о том, чему стала свидетелем. В третий раз мужчина избил сожительницу уже у себя дома. Утром 10 декабря, когда он ушел на работу, в дом, где находилась Настя, приехали ее родственники - отец и тетя. Он и сфотографировал ее на телефон. Родственники тут же отвезли ее в районную больницу, и в этот же день медики сообщили в полицию о ставшей жертвой жестокого обращения пациентке, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
А вот что сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области:
- Сразу же после того, как в межрайонном ОМВД «Лебедянский» было получено сообщение о преступлении, сотрудники полиции выехали в больницу и взяли показания у избитой женщины, которая еще находилась в сознании, и начали проверку. На следующий день, 11 декабря, в полицию обратился отец потерпевшей, который сообщил о совершенном в отношении его дочери преступлении. Уже 12 декабря полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и в этот же день задержали подозреваемого.
К сожалению, спасти 30-летнюю пациентку лебедянские медики не сумели (ей сделали трепанацию черепа, извлекли из головы кровавые сгустки). Женщина впала в кому и скончалась 14 декабря, не приходя в сознание.
Как следует из сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, подозреваемый уже в совершении преступления, наказание по которому предусмотрено ч.4 ст.111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») Максим Грибанов искренне раскаялся в содеянном - зверском избиении потерпевшей, - и даже просил, чтобы его приговорили за то, что он сделал, к высшей мере наказания, расстрелу.
Как стало известно GOROD48, Анастасия Овсянникова, воспитывавшая дочь-школьницу, нигде не работала, фактически находясь на содержании сожителя. Подробности своей новой семейной жизни женщина тщательно скрывала. Даже находясь в больнице, она просила не привлекать ее гражданского мужа к ответственности за содеянное.
34-летний Максим Грибанов служил в Президентском полку в Москве. Мужчина был разведен (у него остался ребенок от первого брака). Он работал водителем в транспортной организации, попутно занимаясь теневым автобизнесом.
фото:vk.com
76 4475
Быдло-
Таня, расскажи
Правильно,
Ирина
Быдло
С
отпетушитель
Тути-фрути
ответь
гостья