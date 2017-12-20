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Лебедянский садист попросил его расстрелять за зверское избиение сожительницы

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#Максим Грибанов #семейное насилие
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Лебедянский садист попросил его расстрелять за зверское избиение сожительницы

Максим Грибанов раскаялся в содеянном.

Новость о том, что в Лебедяни мужчина забил насмерть сожительницу, стала федеральной. Теперь правоохранительные органы раскрывают некоторые детали произошедшего, из которых следует, что Анастасия Овсянникова больше жизни любила того, кто стал ее убийцей.

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По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, причиной конфликта между сожителями стало содержимое мобильного телефона Анастасии, в котором ревнивец обнаружил подозрительные смс-сообщения от какого-то ее знакомого.

- В первый раз мужчина избил сожительницу в автомобиле на АЗС около 23 часов 9 декабря. Затем он избил ее еще раз после того, как они приехали в ее квартиру. Крики избиваемой услышала соседка. Она позвонила родственникам Анастасии и рассказала им о том, чему стала свидетелем. В третий раз мужчина избил сожительницу уже у себя дома. Утром 10 декабря, когда он ушел на работу, в дом, где находилась Настя, приехали ее родственники - отец и тетя. Он и сфотографировал ее на телефон. Родственники тут же отвезли ее в районную больницу, и в этот же день медики сообщили в полицию о ставшей жертвой жестокого обращения пациентке, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

А вот что сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области:

- Сразу же после того, как в межрайонном ОМВД «Лебедянский» было получено сообщение о преступлении, сотрудники полиции выехали в больницу и взяли показания у избитой женщины, которая еще находилась в сознании, и начали проверку. На следующий день, 11 декабря, в полицию обратился отец потерпевшей, который сообщил о совершенном в отношении его дочери преступлении. Уже 12 декабря полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и в этот же день задержали подозреваемого.

К сожалению, спасти 30-летнюю пациентку лебедянские медики не сумели (ей сделали трепанацию черепа, извлекли из головы кровавые сгустки). Женщина впала в кому и скончалась 14 декабря, не приходя в сознание.

Как следует из сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, подозреваемый уже в совершении преступления, наказание по которому предусмотрено ч.4 ст.111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») Максим Грибанов искренне раскаялся в содеянном - зверском избиении потерпевшей, - и даже просил, чтобы его приговорили за то, что он сделал, к высшей мере наказания, расстрелу.

Как стало известно GOROD48, Анастасия Овсянникова, воспитывавшая дочь-школьницу, нигде не работала, фактически находясь на содержании сожителя. Подробности своей новой семейной жизни женщина тщательно скрывала. Даже находясь в больнице, она просила не привлекать ее гражданского мужа к ответственности за содеянное.

34-летний Максим Грибанов служил в Президентском полку в Москве. Мужчина был разведен (у него остался ребенок от первого брака). Он работал водителем в транспортной организации, попутно занимаясь теневым автобизнесом.
фото:vk.com

76 4475
#Максим Грибанов #семейное насилие
4

Комментарии (77)

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Быдло-

8 секунд назад
Майка,быдломысли,быдлопоступки,в нем все- быдло
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Таня, расскажи

53 секунды назад
Большая просьба, даже мольба, к первой жене Грибанова! Таня, пожалуйста не молчи, расскажи про этого изверга!!!! Вся страна уже знает!!! Ты только представь, что такое могло произойти с тобой, что твой сынишка ни когда не увидет маму, не услышит мамин смех.. Таня у тебя тоже есть сестра, племянница, ты представь себя на месте родных Насти. (извени что так грубо). Он убийца!!!!! А представь, что когда он выйдет, он сотворит с какой-нибудь еще девушкой такое же зверство!!! Таня, прошу тебя ради Алиночки, ради светлой памяти Анастасии, не молчи, расскажи о его зверствах. Молчание не выход из данной ситуации.... Тебе же будет очень тяжело ходить с таким камнем на сердце, что ты не сказала провду о этом подонке!! Таня ты сама была в такой ситуации, когда он тебя бил!
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Правильно,

1 минуту назад
отпетушитель, расстрелять его из кожаного нагана
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Ирина

2 минуты назад
Таня, расскажи, Таня ни когда ни чего не расскажет, по тому что напугана сама. Она ушла от него 2 назад а этот урод продолжал издеваться и над ней и над ее отцом. Она сильно запугана и под держать ее не кому. Я незнаю что должно случиться если она примет такое решение ,ЧТО БЫ ВСЕ ПРО НЕГО РАССКАЗАТЬ. ОНА БУДЕТ МОЛЧАТЬ
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Быдло

3 минуты назад
Рожа
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С

4 минуты назад
Лебедянец, а тебе какая разница с кем проводит время свободная девушка? У кого разрешения ей спросить надо было? Этот зверь не способен на любовь. Слишком высокое чувство для такого животного.
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отпетушитель

5 минут назад
попросил он, знает гнида что не расстреляют! отпетушить его и уже в новом социальном статусе отправить на зонушку
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Тути-фрути

5 минут назад
Лебедянец, не удивительно, что изменяла, раз в его понимании любить-бить. Она ему вообще одолжение сделала, что с таким говном, как он, связалась вообще. Бедная девушка! Девчушки, девоньки, ну не терпите вы это было, ну лучше одной быть до конца дней с 100 кошами, чем с таким говном даже в одной машине ехать.
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8 минут назад
Господи где же ты.. , Итересно откуда такая полная информация? Если вы всё знаете почему с такими фактами только здесь?идите в ПРОКУРАТУРУ, к ментам чё вы тут нам так расписываете?
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гостья

9 минут назад
Мирра, уйти можно просто, взять и уйти, а остальное - это просто отмазки...а теперь ни ее, ни мамы у ребенка...и таких полно женщин и считаю ,что они просто занимаются мазохизмом, жизнь одна и за всяких там нечеловеков ее не стоит отдавать...
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