Общество

45 минут назад

Автобус №325 сменит маршрут

5 661
#транспорт #инициатива
Автобус №325 сменит маршрут

Мэрия признала идею стоящей.

Департамент транспорта администрации Липецка ответил на инициативу о продлении маршрута автобуса №325 до микрорайона «Елецкий». Чиновники рассмотрели идею пользователя «Портала неравнодушных» и дали добро.

- По итогам рассмотрения гражданской инициативы на предмет изменения схемы муниципального маршрута регулярных перевозок № 325 «Технический университет - пл. Клименкова», поступившей с интернет-сайта краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных», департаментом транспорта администрации города Липецка принято решение о продлении данного муниципального маршрута до остановочного пункта «Микрорайон «Елецкий». В настоящее время совместно с пассажироперевозчиком ведётся разработка соответствующего расписания движения, - указано в ответе.

Напомним, за предложение Дмитрия Иванова проголосовали 519 пользователей сервиса. Автор в пояснении к инициативе указал, что корректива сделает жизнь обитателей «Елецкого» удобнее: автобусный маршрут №325 проходит практически через весь город и поможет многим без пересадок добраться до работы.
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#транспорт #инициатива

Комментарии (5)

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325

5 минут назад
Елецкий? Не нужен нам ни какой Елецкий!
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ЛТЗ

19 минут назад
продлите лучше 379 до Елецкого....в сторону НЛМК до Театральной и так хрен доедешь с 33 и 7 у которых тоже изменения маршрута, а теперь и вовсе не уедешь!!!!...зачем же на работу ходить то.
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Липчанин

20 минут назад
А как будет классно на метро прокатиться с Елецкого на НЛМК!
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Ирина

28 минут назад
Опять Елецкий а у нас на Сырским не ужели нельзя маршрутки продлить до Переезда это просто издевательство.
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Мойша

32 минуты назад
Сара. это. шо автобус. теперь. в. Тель. Авив. ходить. будет?
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