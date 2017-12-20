Автобус №325 сменит маршрут

Мэрия признала идею стоящей.

Департамент транспорта администрации Липецка ответил на инициативу о продлении маршрута автобуса №325 до микрорайона «Елецкий». Чиновники рассмотрели идею пользователя «Портала неравнодушных» и дали добро.



- По итогам рассмотрения гражданской инициативы на предмет изменения схемы муниципального маршрута регулярных перевозок № 325 «Технический университет - пл. Клименкова», поступившей с интернет-сайта краудсорсинговой платформы «Портал неравнодушных», департаментом транспорта администрации города Липецка принято решение о продлении данного муниципального маршрута до остановочного пункта «Микрорайон «Елецкий». В настоящее время совместно с пассажироперевозчиком ведётся разработка соответствующего расписания движения, - указано в ответе.



Напомним, за предложение Дмитрия Иванова проголосовали 519 пользователей сервиса. Автор в пояснении к инициативе указал, что корректива сделает жизнь обитателей «Елецкого» удобнее: автобусный маршрут №325 проходит практически через весь город и поможет многим без пересадок добраться до работы.