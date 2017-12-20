Жителю липецкой деревни списали долг в 123 млн рублей

Банкрот зарегистрирован в Краснинском районе.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении банкротства 68-летнего мужчины, зарегистрированного в деревне Переверзево Краснинского района. Мужчине списали обязательства на 123 млн рублей, но установили ряд ограничений: в течение трех лет не занимать руководящие посты, а в течение пяти — не брать кредитов и снова не объявлять себя банкротом.



Банкротство уроженца Тербунского района было инициировано самим мужчиной этим летом. На день обращения за истцом числился долг в 108 млн рублей. В ходе процедуры банкротства ему были выставлены счета в 123 млн рублей. При этом у должника нет ни постоянного дохода, ни имущества, продажа которого позволит погасить задолженности. Единственный источник существования — пенсия в 18 253 рубля 11 копеек.



Временный финансовый управляющий не нашел в ситуации признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Все долги пенсионера из липецкой деревни — поручительства по банковским займам.