Общество

сегодня, 13:08

Жителю липецкой деревни списали долг в 123 млн рублей

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#банкротство #кредит
Жителю липецкой деревни списали долг в 123 млн рублей

Банкрот зарегистрирован в Краснинском районе.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении банкротства  68-летнего мужчины, зарегистрированного в деревне Переверзево Краснинского района. Мужчине списали обязательства на 123 млн рублей, но установили ряд ограничений: в течение трех лет не занимать руководящие посты, а в течение пяти — не брать кредитов и снова не объявлять себя банкротом.

Банкротство уроженца Тербунского района было инициировано самим мужчиной этим летом. На день обращения за истцом числился долг в 108 млн рублей. В ходе процедуры банкротства ему были выставлены счета в 123 млн рублей. При этом у должника нет ни постоянного дохода, ни имущества, продажа которого позволит погасить задолженности. Единственный источник существования — пенсия в 18 253 рубля 11 копеек.

Временный финансовый управляющий не нашел в ситуации признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Все долги пенсионера из липецкой деревни — поручительства по банковским займам.
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#банкротство #кредит

Комментарии (8)

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Митрич

10 минут назад
О времена, о нравы. В 90-е вместо деда он стал бы dead_ом.
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Вопросик

14 минут назад
успокойтесь , он взял кредит , например , 10 000 р , но под 1 % в день но в 40 конторах , , вот откуда такая сумма , у нас дед на работе , для своих сыновей брал кредит , уволился , так нам потом из штук двадцати организаций финансовых звонили !
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фишмен

18 минут назад
Тербунский сахарный?????
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МестныйЯ

36 минут назад
читатель, да тут много статеек выпускают на английский манер: тихо пшикнут вонью и сморят на реакцию... уровень статьи "бабки во дворе судачат". Правильно Знающий писал - только у непростого обывателя может быть такая пенсия. Да и уже который раз у нас в области списывают долги: то моодому щенку 23 лет от роду 100+ лимонов списали, то бывшему депутатику)) А с тех людей, кто реально брал себе кредиты и физически не может расплатиться, с теми у нас банки ведут совсем другой разговор...
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знающий

50 минут назад
Судя по размеру пенсии - государственный или федеральный служащий, за ним стоят люди власти, скорее всего это хороший знакомый Божко, так как жена чиновника работает директором банка, спишут все за счет вкладов простых смертных.
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444 для 999

54 минуты назад
тут не написали, для кого он был поручителем. Копни, а там представители банка. Ему за поручительство пару тыщ, переписывает имущество на родню и вуаля. Правда, даже поручитель должен иметь неплохой доход, но это опять же на усмотрение банка (см. выше, за кого поручался)
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гостья

56 минут назад
неее....только у нас в России людей за идиотов держат?..за границей для людей банкротство - это крах всего ,а у наснабрал кому то миллионы ,а потом все списали...а потом откуда же бюджету на банки денег набрать то...да с того же народу....
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999

сегодня, 13:25
Как ему могли банки столько кредитов дать? Для этого зарплата должна быть 500 т.р. как минимум.
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