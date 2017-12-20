Совет учредителей «Металлурга» рассмотрел основные вопросы

Сегодня "отцы клуба" говорили о работе клуба и утвердили бюджет на первое полугодие-2018.

Сегодня вечером на стадионе «Металлург» состоялся Совет учредителей липецкого футбольного клуба. На повестке дня стояли важнейшие вопросы: работа детско-юношейской школы и бюджет клуба.

К слову, едва ли не впервые Совет прошел в расширенном составе: на него были приглашены все тренеры ДЮСШ. Директор клуба Виктор Лысковцев выступил с докладом о работе школы. Совет принял его выступление к сведению, и при этом высказал несколько замечаний и пожеланий по совершенствованию работы школы.

К слову в конце выступления председатель Липецкой региональной федерации футбола Дмитрий Павлов передал Виктору Лысковцеву почетную грамоту от РФС за личный вклад в развитие отечественного футбола.

Затем слово взял генеральный директор ФК «Металлург» Антон Копышов. Он напомнил собравшимся, что перед сегодняшним заседанием клуб в течение нескольких недель провел аудит работы ДЮСШ, призванный оценить качество и эффективность работы школы, определить сильные и слабые стороны. На основании этого аудита Антон Копышов подготовил доклад о путях развития и совершенствования спортивной школы.

Следующие важные вопросы, обсуждавшиеся на Совете, касались бюджета клуба. Были приняты корректировки бюджета в 2017 году, а также рассмотрен вопрос о финансировании «Металлурга» в первом полугодии 2018 года для достойного завершения футбольного сезона.

При этом члены Совета учредителей отметили положительный факт: впервые за долгие года (если не вообще в истории) «Металлург» в конце года не попросил дополнительных средств для покрытия долгов, непредвиденных расходов и т.п. Это говорит о том, что финансовая грамотность в клубе вышла на новый уровень.

Корректировки в бюджет-2017 были приняты, при этом увеличения расходов не произошло. Кроме того, был утвержден бюджет на первое полугодие 2018 года.

Отметим, что в сегодняшнем заседании "родительского комитета" клуба приняли участие представлявше областную администрацию заместитель губернатора Юрий Таран, начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Дементьев, выступавшие от имени администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов и руководитель городского департамента по физкультуре и спорту Олега Токарева, а также директор по безопасности ПАО «НЛМК» председатель попечительского Совета Фонда «Милосердие» Сергей Мельник.