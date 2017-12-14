Елец на день стал «столицей каратэ», приняв 300 бойцов (ФОТО)

Соревновались каратисты от мала до велика.

Открытый чемпионат и первенство Липецкой области по всестилевому каратэ в спортзале елецкого госуниверситета вышли далеко за рамки регионального турнира.

На трех (!) татами выступили более 300 спортсменов е только из Липецкой области, но и из Москвы, Подмосковья, Воронежа. Воронежской области, тверской области. Только одних судей для обслуживания соревнований потребовалось 40 человек.







В итоге состязались все «от мала до велика»: взрослые «рубились» в чемпионате, юноши и юниоры – в первенстве области по своим возрастам. Даже для маленьких детишек был организован свой новогодний турнир.







Конкуренция была серьезной, но все же первое место по количеству медалей завоевали спортсмены самой многочисленной команды Липецка. На втором месте ельчане, на третьем – бойцы Грязинского района.







У взрослых весовой категории до 75 кг весь пьедестал почета оказался занят липчанами. Победителем стал Павел Храмов, второе место занял Михаил Войлоков, третье - Алексей Войлоков.

Нельзя не отметить ельчанку Веронику Лукину, которая подтвердила свой высокий класс, выиграв «золото» у девушек 14-15 лет в весе до 65 кг. Напомним, что именно Вероника недавно в Сочи стала победительницей финального этапа Всероссийской спартакиады школьников, доказав, что она лучшая среди сверстниц во всей стране.







Липчанка Кристина Соколенко получила специальный приз «За волю к победе», а награда «За лучшую технику» на этот раз уехала в Москву.

Руководитель Липецкой областной федерации всестилевого каратэ и главный судья турнира Владимир Бедоян отметил растущий уровень липецких бойцов. А также выразил удовлетворение отсутствием травматизма. Несмотря на то, что всестилевое каратэ – достаточно жесткий вид единоборств, мастерство спортсменов помогло избежать серьезных повреждений.



Команда судей





Победители и призеры соревнований.

Фото предоставлено организаторами турнира.

