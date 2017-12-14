Спорт

47 минут назад

Елец на день стал «столицей каратэ», приняв 300 бойцов (ФОТО)

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Елец на день стал «столицей каратэ», приняв 300 бойцов (ФОТО)

Соревновались каратисты от мала до велика.

Открытый чемпионат и первенство Липецкой области по всестилевому каратэ в спортзале елецкого госуниверситета вышли далеко за рамки регионального турнира.

На трех (!) татами выступили более 300 спортсменов е только из Липецкой области, но и из Москвы, Подмосковья, Воронежа. Воронежской области, тверской области. Только одних судей для обслуживания соревнований потребовалось 40 человек.

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В итоге состязались все «от мала до велика»: взрослые «рубились» в чемпионате, юноши и юниоры – в первенстве области по своим возрастам. Даже для маленьких детишек был организован свой новогодний турнир.

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Конкуренция была серьезной, но все же первое место по количеству медалей завоевали спортсмены самой многочисленной команды Липецка. На втором месте ельчане, на третьем – бойцы Грязинского района.

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У взрослых весовой категории до 75 кг весь пьедестал почета оказался занят липчанами. Победителем стал Павел Храмов, второе место занял Михаил Войлоков, третье - Алексей Войлоков.

Нельзя не отметить ельчанку Веронику Лукину, которая подтвердила свой высокий класс, выиграв «золото» у девушек 14-15 лет в весе до 65 кг. Напомним, что именно Вероника недавно в Сочи стала победительницей финального этапа Всероссийской спартакиады школьников, доказав, что она лучшая среди сверстниц во всей стране.

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Липчанка Кристина Соколенко получила специальный приз «За волю к победе», а награда «За лучшую технику» на этот раз уехала в Москву.

Руководитель Липецкой областной федерации всестилевого каратэ и главный судья турнира Владимир Бедоян отметил растущий уровень липецких бойцов. А также выразил удовлетворение отсутствием травматизма. Несмотря на то, что всестилевое каратэ – достаточно жесткий вид единоборств, мастерство спортсменов помогло избежать серьезных повреждений.

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Команда судей

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Победители и призеры соревнований.

Фото предоставлено организаторами турнира.

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