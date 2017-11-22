49 минут назад
Ельчанка нокаутировала соперницу за 4 секунды, а в финале победила «великаншу» (ФОТО)
Вероника Лукина стала соавтором исторического достижения.
Вероника Лукина из Ельца поднялась на высшую ступень пьедестала почета в турнире по всестилевому каратэ в финальном турнире Всероссийской Спартакиады школьников, завершившейся в сочинском дворце спорта «Айсберг».
Результат получился историческим, ведь до нынешней VIII Спартакиады уроженцы Липецкой области никогда не брали «золото» по всестилевому каратэ в главных соревнований среди учеников школ в России. А в этом году нас ждал двойной успех. Как мы уже сообщали вчера, липецкий динамовец Александр Соколов выиграл соревнования среди юношей. Теперь у нас появилась и «девичья» медаль.
Ученица Армена Акопяна выступала среди девушек 14-15 лет в разделе «полный контакт» и провела 4 победных боя.
Как сообщил GOROD48 президент липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян, запоминающейся стала ее «виктория» в полуфинале. Для победы над соперницей из Костромской области Веронике хватило всего… 4-х секунд. Она послала соперницу в нокаут круговым ударом левой ноги в голову.
В финале Лукиной противостояла соперница из Московской области, которая была тяжелее ее на… 17 кг. Но и это не смутило ельчанку, которая добилась победы.
Команда наших каратистов в Сочи.
Отметим, что Вероника Лукина провела потрясающий год. Несколько месяцев назад она выиграла и первенство России по всеститевому каратэ.
За счет двух «золотых» медалей своих воспитанников Липецкая область заняла 8-е командное место по всестилевому каратэ среди 47 регионов.
Финал VIII Всероссийской Спартакиады школьников получился самым массовым в истории. Соревнования проводились по 6-ти видам спорта айкидо, киокусинкай, масс-рестлинг, тайский бокс, ушу и всестилевое каратэ.
Открытие соревнований.
В каждой весовой категории выступали по 16 действительно сильнейших молодых спортсменов, прошедших многоступенчатый отбор. Расходы взяло на себя Министерство спорта РФ, в том числе по проживанию и проезду спортсменов. Судьям за счет федерального бюджета оплатили даже перелет из их регионов в Сочи на самолетах.
Судьи по всестилевому каратэ. Третий слева Владимир Бедоян.