По липецким дорогам лучше не ходить и не ездить?

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе липчане удивлялись объявлению о продаже газеты за 30 тысяч рублей, православным мастерам «начистить лицо» ближнему и невероятной по циничности автоаварии, которая только по счастливой случайности не унесла жизни людей. При этом внимание на себя постоянно пытался отвлечь местный депутат, который заявил, что он не такой как все в областном Совете.

Не на мгновение не расслабляться даже на тротуаре!







Автомобиль «Porsche» с водителем внутри (правильнее написать – мужчиной на водительском кресле) чуть не задавил пенсионерку с 6-летним внуком, а затем врезался в стоящий рядом «Форд». Пострадавшая женщина вообще оказалась дамой героической потому, что предотвратила трагедию: внука она успела вытолкнуть практически из-под колес, а сама пострадала: ее голову зажало между колесом иномарки и бордюром (еще сантиметр движения авто и…). Пострадавшую при помощи домкрата доставали прохожие и водители стоящих рядом машин. Слава Богу, обошлось ушибами и «всего лишь» сотрясением. В это время виновник аварии (на фото), которого вытащили из салона, видимо, представлял себя на пляже у Лазурного берега.

… И все ему было «по барабану». Благодаря пенсионерке даже в тюрьму не сядет, ему светит лишь «административка» (т.е. максимум несколько суток ареста). Его даже прав не лишат потому, что у него их… никогда не было. А возможность ездить на «Porsche» была и, видимо, никуда не денется. Выводы делайте сами.

Оппозиция? Или…







С пламенным заявлением выступил депутат (пока еще) областного Совета Олег Хомутинников, который обрушился на коллег-парламентариев. Цитирую: «Большинство депутатов в нем (облсовете, прим. авт.) - местные олигархи. Они послушно принимают законопроекты, спущенные к ним из областной администрации. Депутаты ничего не решают. Если они хотят сказать правду, им тычут в нос регламентом и лишают слова. Никакой реальной работы там нет. Считаю сессии областного Совета болотом».

И ведь хочется со многими пассажами согласиться. Тем более что оратор выдает их за свои убеждения. Но только можно ли подозревать в наличие убеждений человека, который отличается тем, что меняет, как перчатки, различные партии и, соответственно, разделяет то одни, то другие политические взгляды? Напомним, только текущий год Хомутинников начинал, как пламенный член ЛДПР, затем разругался с бывшими соратниками, горячо их «обличил», перешел в «Открытую Россию» беглого (но все еще богатого) олигарха Ходорковского, а на предстоящих выборах президента РФ будет по совместительству обслуживать интересы взбалмошной кандидатки Ксении Собчак. И все это, конечно, потому, что «о народе думает». Беда в том, что в оппозицию пробрались люди, которые ничем не лучше тех, против кого они выступают.

Полный мрак







50 постоянно живущих в садовом товариществе «Строитель» в районе улицы Ковалева в Липецке обитают, словно в темном средневековье. У людей нет электричества, а есть – свечки, лучины, «сударыня-печка». Говорят, что товарищество задолжало энергетикам… 5 миллионов рублей и пока долг не погасят комфорта семьям с детьми не видать.

Чего он там такое выращивают, что образовался 5-миллионный долг?! Даже живущие постоянно вряд ли нажгут энергию на такую сумму. А что говорить о бабушках. Приезжающих на приусадебный участок два раза в неделю в течение трех месяцев! Почему бы соответствующим организациям не проверить справедливость начисления? И чем виноваты люди, которые за свет всегда платили исправно?

«Заболели? Выздоравливайте!»







В Липецкой области катастрофическая ситуация с врачами. Например, областной станции «скорой помощи» не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер. А в целом по городу дефицит медицинских кадров составляет сотни специалистов!

Поэтому неудивительно, что чиновница облздрава на заседании в горсовете поставила врачам в заслугу сам факт их существования. Специалисты пачками уезжают в Москву и другие города, где им предлагают условия лучше, чем в Липецке. А как быть липчанам, которые не вылезают из очередей в поликлиниках? Совет один – не болейте!

«Покуда есть на свете….»







Очередная жертва мошенничества лишилась 70 тысяч рублей, которые перевела на телефон человеку, представившемуся следователем за то, что тот якобы «отмажет» ее сына от обвинения в совершении ДТП. Как часто бывает в таких случаях, уже после перевода денег выяснилось, что ни в какую аварию отпрыск дамы не попадал и деньги ушли в неизвестном направлении.

Вы знаете, что здесь самое печальное? Что эти самые «жертвы разводок» сами осуждают взятки и взяточников, но стоит чуть припугнуть, сами готовы нести деньги на блюдечке с каемочкой. И это на руку и мошенникам, и тем, кто на самом деле берет взятки. Это – питательная среда, из которой и растет беззаконие.

Прощание с иномаркой







Автомобиль жителя Ельца продали без его ведома. Мужчина сам хотел сбыть «Форд Фокус», и выставил его на аукционную площадку в Воронеже. Но кто-то подделал подпись владельца авто, завладел машиной и перепродал ее третьему лицу. Было это в 2014 году. Прошло три года. Полиция возбуждала уголовное дело и все без результата. Ельчанин пошел в суд, и проиграл уже два процесса – в своем городе и в областном суде.

Когда вы доверяете свои проблемы другим – например, аукциону, еще не факт, что доброжелатели будут действовать в ваших, а не в своих интересах. Обманутому ельчанину стоит перечитать фразу одного политического деятеля: Это был хороший урок. Правда – дорогой».

Дорога к знаниям терниста







Родители учеников нескольких липецких школ – например, №№35, 49 - жалуются, что боятся за здоровье своих детей, когда те идут учиться. Из-за того, что территория не очищена от наледи или убрана плохо, подростки рискуют сломать руку или ногу.

Видимо, руководство школ смолоду приучает подростков, что жить в России – это не чистое поле перейти.

Газета за 30 тысяч







Липчанин через Интернет пытается продать старую газету за 30 000 рублей. Причина столь высокой цены – дата выхода газеты, 9 мая 1945 года. Правда, покупателей пока не нашлось. Все дело в том, что для подтверждения выхода газеты в день Великой Победы потребуется экспертиза, а она стоит недешево. Редакция выпускала репринтное издание в 1985 году к 40-летию Победы, поэтому сложно понять, что предлагает продавец – подлинник или позднюю копию.

Как бывший работник той самой газеты, замечу, что репринт выходил еще и в 2015 году к очередной годовщине. И тираж составлял несколько миллионов газет.

Православный Шаолинь?







1 «золотую», 2 «серебряные» и 3 «бронзовые» награды завоевали в Твери в соревнованиях по боевых единоборствам спортсмены, которые занимаются в секции … при Храме Елецкой иконы Божией Матери. Сами соревнования были посвящены Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому, мощи которого были выставлены прямо в спортивном зале и спортсмены в перерывах между боями к ним прикладывались. Такое вот «подставь вторую щеку».

Рассказываю анекдот. Идет по дороге священник, а навстречу ему толпа пьяных гопников. Один подбежал к батюшке и ударил его по лицу. Тот продолжил путь, а обидчик вновь его догнал и ударил снова. Тогда служитель культа размахнулся и с одного удара сломал буяну челюсть. Когда спутники распластанного на земле хулигана недоуменно спросили у «преосвященства» про евангельский совет, тот ответил: «В «Евангелие» как написано? Ударившему тебя подставь вторую щеку. Что я и сделал. А про второй удар там ничего не сказано…».

Знал больше, чем Мутко







Липецкий болельщик Артем Аленин за сутки до жеребьевки чемпионата мира по футболу на одном из Интернет-сайтов угадал всех трех соперников сборной России – Саудовскую Аравию, Египет и Уругвай. Он оказался единственным провидцем из 300 участников. В награду получил 3 тысячи рублей…

… И звание липецкого «осьминога Пауля».

Удивлялся Егор КРЕТОВ.

Использованы фото rulim.org, vk.com.

