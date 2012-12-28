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170
37 минут назад
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Угонщика «ВАЗ-210740» установили по ДНК

Мужчина далеко не уехал, так как автомобиль заглох и больше не завелся.

21 февраля в Измалковском районе было возбуждено уголовное дело в отношении неработающего ранее судимого 30-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в угоне «ВАЗ-210740» у 67-летней жительницы села Афанасьево.

Предполагаемого угонщика вычислили по ДНК: эксперт-криминалист обнаружил в автомобиле его биологические следы. По федеральной базе данных геномной информации была установлена личность подозреваемого, и оперативники задержали его в Саратовской области.

«В Липецкой области мужчина находился на подработке. Он захотел вернуться домой и решил дойти пешком до Ельца. Проходя через село Афанасьево, у одного из домов подозреваемый увидел автомобиль «ВАЗ-210740» с ключом в замке зажигания. Мужчина сел в салон, завел машину, но далеко не уехал, так как автомобиль заглох и больше не завелся. Машину мужчина бросил и скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
угон
автомобиль
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Некто
10 минут назад
Угнала его Угнала, ну и что же тут Криминального?
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Клара
16 минут назад
искать надо опираясь на экстрасенсов это будет правдивее
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кит
24 минуты назад
Нарушил одну из Заповедей-не укради ! И поплатился с божьей помощью по геному !
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