Угонщика «ВАЗ-210740» установили по ДНК

Мужчина далеко не уехал, так как автомобиль заглох и больше не завелся.

21 февраля в Измалковском районе было возбуждено уголовное дело в отношении неработающего ранее судимого 30-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в угоне «ВАЗ-210740» у 67-летней жительницы села Афанасьево.Предполагаемого угонщика вычислили по ДНК: эксперт-криминалист обнаружил в автомобиле его биологические следы. По федеральной базе данных геномной информации была установлена личность подозреваемого, и оперативники задержали его в Саратовской области.«В Липецкой области мужчина находился на подработке. Он захотел вернуться домой и решил дойти пешком до Ельца. Проходя через село Афанасьево, у одного из домов подозреваемый увидел автомобиль «ВАЗ-210740» с ключом в замке зажигания. Мужчина сел в салон, завел машину, но далеко не уехал, так как автомобиль заглох и больше не завелся. Машину мужчина бросил и скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.