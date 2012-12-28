Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Происшествия
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сегодня, 10:35
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Четыре человека эвакуированы во время пожара в пятиэтаже на улице Ушинского
Горела квартира.
В этот же день в Грязях на улице Куйбышева сгорела кровля двухквартирного жилого дома и имущество на 24 квадратных метрах. На улице Космонавтов в Липецке горел мусор в мусоропроводе 14-этажного дома. А в селе Дубовое Чаплыгинсксго района сгорела пленка в теплице.
Уже ночью 22 февраля выгорел павильон военной мемориальной компании вместе с имуществом на проспекте Победы в Липецке.
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