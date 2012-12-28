Четыре человека эвакуированы во время пожара в пятиэтаже на улице Ушинского

Горела квартира.



Вечером 21 февраля четыре человека были эвакуированы из пятиэтажки на улице Ушинского из-за пожара в квартире. Площадь возгорания составила один квадратный метр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день в Грязях на улице Куйбышева сгорела кровля двухквартирного жилого дома и имущество на 24 квадратных метрах. На улице Космонавтов в Липецке горел мусор в мусоропроводе 14-этажного дома. А в селе Дубовое Чаплыгинсксго района сгорела пленка в теплице.Уже ночью 22 февраля выгорел павильон военной мемориальной компании вместе с имуществом на проспекте Победы в Липецке.