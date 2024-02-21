Легенда липецкого волейбола простилась с болельщиками

Анна Сотникова в последний раз сыграла перед родной публикой.





Завершились все матчи 9-го тура Высшей лиги «А» по волейболу, которые проходили в Липецком районе в СК «Атлант».Как мы уже сообщали, наши волейболистки стартовали в туре с победы над «Тюменью» - 3:2.Результаты матчей команды Александра Труша оказалось несложно предугадать. Занимающую последнее место «Тюмень» наши ещё раз обыграли – 3:0. Другим соперником липчанок в родных станах была «Омичка» из Омска, здесь фаворитки дважды не оставили нам шансов, победив по 3:0.После заключительного матча с «Омичкой» прошла трогательная церемония. Ветеран нашей команды 37-летняя Анна Сотникова простилась с местными болельщиками.Как сообщили GOROD48 в ВК «Липецк» волейболистка приняла решение закончить игровую карьеру после нынешнего чемпионата.А из-за причуд регламента и так называемой «туровой системы» (когда несколько команд собираются в одном городе и играют все встречи там, прим.) наши волейболистки в текущем сезоне больше в родных станах не сыграют. Выходит, Сотникова в последний раз блистала перед местной публикой.— Хочу сказать спасибо болельщикам, команде и всем тем, кто на протяжении многих лет помогал мне становиться лучше, — едва сдерживала слёзы волейболистка.Анна Сотникова (в девичестве Арбузова) попала в ВК «Липецк» в 15-летнем возрасте в 2001 году.Выступала за нашу команду в 2001-2010, а затем бессменно с 2017 года. Так же играла за «Самородок» (Хабаровск), «Зеречье-Одинцово» (Московская область), «Тюмень-ТюмГУ», «Автодор-Метар» (Челябинск).Впрочем, без волейболистки с фамилией Сотникова липецкие болельщики не останутся. В команде продолжит карьеру 16-летняя Елизавета Сотникова, которая в текущем сезоне успела несколько раз выйти на площадку вместе с мамой.