Спорт

сегодня, 14:51

«Вторую щеку не подставляли». Ельчане били соперников во имя православия и любви к ближнему (ФОТО)

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#Боевое самбо #Епархия #православие
«Вторую щеку не подставляли». Ельчане били соперников во имя православия и любви к ближнему (ФОТО)

Соревнования по борьбе и боевому самбо были посвящены памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского.

В Твери прошел традиционный III фестиваль полноконтактных боевых искусств на Кубок Благоверного князя Михаила Тверского среди православных патриотических клубов и других патриотических организаций.

Липецкую область представили воспитанники Липецкой региональной спортивно - патриотической, физкультурно-оздоровительной общественной организации "Феникс" при Храме Елецкой иконы Божией Матери  и не остались без наград.

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Победительницей турнира в разделе «боевое самбо» стала Брагина Екатерина (14-15 лет, вес до 57 кг). Ельчанка провела 5 тяжелых схваток и во всех вышла победительницей. Кроме того, она прибавила к своим наградам и «бронзу» в соревнованиях по борьбе.

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Соперницей Брагиной по финалу в боевом самбо стала другая землячка Алина Иванова, которая в итоге заняла 2-е место.

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Иванова выступила и в борцовских состязаниях (до 48 кг), причем в полуфинале победила соперницу удушающим приемом. Итог – еще одна «серебряная» медаль в копилке Алины и нашей команды.

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«Бронзовыми» призерами стали Маргарита Рыжкова в боевом самбо (14-15 лет, до 57 кг) и юный Кирилл Зайцев в соревнованиях по борьбе (до 33 кг).

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Отметим, что в соревнованиях выступали более 200 спортсменов. На торжественном открытии фестиваля - председатель отдела по спорту при Тверской митрополии священник Кирилл Алексеев встретил участников турнира водосвятным молебном на всякое благое дело, после которого участники турнира получили уникальную возможность прикоснуться к частице мощей Святого Благоверного князя Михаила Тверского.

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Участники нашей команды выразили благодарность Преосвященнейшему Владыке Максиму епископу Елецкому и Лебедянскому; руководителю отдела по Пастырской работе с молодежью Елецкой епархии иерею Михаилу Попову и настоятелю Храма Елецкой иконы Божией Матери иерею Евгению Быкову за помощь и поддержку в формировании команды Елецкой епархии и огромный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи, а также за их молитвы.

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Фото из архива участников соревнований.

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#Боевое самбо #Епархия #православие

Комментарии (2)

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321

29 минут назад
Лучше бы попы своими пупками бились, а не пацанов предоставляли.
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Жаль что

50 минут назад
В стрингах они не целовали икону
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