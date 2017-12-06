«Вторую щеку не подставляли». Ельчане били соперников во имя православия и любви к ближнему (ФОТО)

Соревнования по борьбе и боевому самбо были посвящены памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского.

В Твери прошел традиционный III фестиваль полноконтактных боевых искусств на Кубок Благоверного князя Михаила Тверского среди православных патриотических клубов и других патриотических организаций.

Липецкую область представили воспитанники Липецкой региональной спортивно - патриотической, физкультурно-оздоровительной общественной организации "Феникс" при Храме Елецкой иконы Божией Матери и не остались без наград.







Победительницей турнира в разделе «боевое самбо» стала Брагина Екатерина (14-15 лет, вес до 57 кг). Ельчанка провела 5 тяжелых схваток и во всех вышла победительницей. Кроме того, она прибавила к своим наградам и «бронзу» в соревнованиях по борьбе.







Соперницей Брагиной по финалу в боевом самбо стала другая землячка Алина Иванова, которая в итоге заняла 2-е место.







Иванова выступила и в борцовских состязаниях (до 48 кг), причем в полуфинале победила соперницу удушающим приемом. Итог – еще одна «серебряная» медаль в копилке Алины и нашей команды.







«Бронзовыми» призерами стали Маргарита Рыжкова в боевом самбо (14-15 лет, до 57 кг) и юный Кирилл Зайцев в соревнованиях по борьбе (до 33 кг).







Отметим, что в соревнованиях выступали более 200 спортсменов. На торжественном открытии фестиваля - председатель отдела по спорту при Тверской митрополии священник Кирилл Алексеев встретил участников турнира водосвятным молебном на всякое благое дело, после которого участники турнира получили уникальную возможность прикоснуться к частице мощей Святого Благоверного князя Михаила Тверского.







Участники нашей команды выразили благодарность Преосвященнейшему Владыке Максиму епископу Елецкому и Лебедянскому; руководителю отдела по Пастырской работе с молодежью Елецкой епархии иерею Михаилу Попову и настоятелю Храма Елецкой иконы Божией Матери иерею Евгению Быкову за помощь и поддержку в формировании команды Елецкой епархии и огромный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи, а также за их молитвы.











Фото из архива участников соревнований.

