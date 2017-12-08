Нас некому лечить: больницы ищут и не могут найти врачей

Только клинике «Липецк-Мед» не хватает 10 анестезиологов-реаниматологов, а липецкой городской детской больнице - 40 педиатров!

Кадры решают все. Этот лозунг советской эпохи применительно к медицинской сфере выглядит издевательски: лечебные учреждения региона за редким исключением испытывают кадровый голод. Некоторые клиники Липецка так и вовсе анорексики - и это сравнение вовсе не притянуто за уши.На сайте облздрава в рублике «вакансии» можно найти любопытный документ, из которого следует, что медицинским учреждениям по состоянию на 1 декабря этого горда не хватает сотен врачей, фельдшеров и медсестер. Особенно критичной выглядит ситуацию в ГУЗ «Липецкая городская больница №4», расположенной в поселке ЛТЗ. Больнице «Липецк-Мед» не хватает сразу десяти анестезиологов-реаниматологов, трех кардиологов, трех неонатологов (для лечения новорожденных) и трех педиатров для детской поликлиники. Но это - еще не все. Больнице на Тракторном необходимы еще 21 врач разных специальностей и 12 медсестер.Больнице «Свободный Сокол» не хватает 19 врачей (из которых пять - участковые терапевты) и 13 медсестер, а больнице скорой медицинской помощи - 11 врачей.Липчане жалуются на долгое ожидание «скорой помощи». Удивительно другое: то, что «неотложки» вообще приезжают на вызовы. Судите сами - областной станции скорой медицинской помощи не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! То есть минимум 40 бригад! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров.Крайне не хватает медиков в Липецкой городской детской больнице. Самому стационару - 12 педиатров и еще 10 врачей иных специальностей, а детским поликлиникам при нем - 28 педиатров.Дефицит врачей испытывают и некоторые областные учреждения. Так, областной клинической инфекционной больнице не достает четырех инфекционистов и четырех анестезиологов-реаниматологов, а также пяти медсестер. Областному перинатальному центру не хватает трех акушеров-гинекологов, а областному наркологическому диспансеру - трех психиатров-наркологов.Нет врачей и для мертвых. Так, областной онкодиспансер и областная клиническая больница срочно ищут пятерых патологоанатомов.Можно ли назвать то, что происходит в медицине, кадровой катастрофой?Курирующая сферу медицины вице-губернатор Людмила Летникова, гинеколог по специальности, ответить на этот вопрос GOROD48 отказалась. Также отказались говорить на эту тему и два главврача липецких больниц.Пришлось разговаривать на условиях анонимности с главным врачом одной из частных клиник.- Днем с огнем не найти сегодня врача, работающего на ставку. Реально врачи работают на две, а то и на три ставки. И многие не от желания заработать, а от безысходности. Врачи сейчас похожи на цирковых наездников, которые перескакивают на ходу с одной лошади на другую. У медиков - бешеные переработки. Мне известно несколько случаев, когда от сверхнагрузок умирали прямо на рабочих местах или же дома после дежурств реаниматологи и врачи «скорой помощи», - говорит собеседник GOROD48.По словам руководителя частной клиники, кадровый голод испытывают и частные медицинские организации. И связано это с тем, что 15-20 лет назад медицинские вузы резко сократили набор студентов. Этот процесс наложился на естественную убыль медиков в связи с их выходом на пенсию. В итоге даже оптимизация числа медицинских учреждений не смогла изменить процент укомплектованности оставшихся кадрами.- Поправить ситуацию пока не удается, несмотря на то, что медицинские вузы увеличили набор. Часть выпускников просто не идет в профессию. Несмотря на раздачу «пряников» властями, в Липецке интерны не едут, - говорит собеседник GOROD48.Действительно, в целях сокращения дефицита медицинских кадров еще в 2004 году был принят Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», согласно которому врачам государственных учреждений, работающим по наиболее дефицитным специальностям, предусмотрены социальные выплаты, сумма которой с этого года удвоена. Также выпускникам медвузов, окончившим интернатуру и (или) ординатуру и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения, выплачивают единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей (за последние годы их получили 162 врача), а также единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей выпускникам медучилищ. Также врачам и фельдшерам «неотложек» предоставляется ежемесячная денежная компенсация за наем жилья.Однако эти меры малоэффективны. Так, напротив должностей анестезиологов-реаниматологов и педиатров в списке вакансий облздрава стоят приписки: «предусмотрены социальные выплаты на приобретение и строительство жилья», но желающих их получить нет.Главные причины ухудшения ситуации - высокая интенсивность труда при его неадекватной оплате и нуждаемость в жилье. Очевидно, те самые 57 тысяч рублей средней зарплаты, обещанные медикам вице-губернатором Вячеславом Щеглеватых в 2018 году, складываются из 150 тысяч рублей главврача и 25 тысяч рублей обычной рабочей лошадки из реанимации.Что же до жилья, то за счет областной казны медики не получают и десяти квартир в год. По данным мэрии, в этом году в Липецке всего один врач получил квартиру за счет городского бюджета, и еще пятерым приискали места в общежитиях. В то же время в администрацию Липецка из облздрава еще в прошлом году отправили документы на 141 врача, нуждающегося в жилье.