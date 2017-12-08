Здоровье

24 минуты назад

Нас некому лечить: больницы ищут и не могут найти врачей

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#медики #кадры
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Нас некому лечить: больницы ищут и не могут найти врачей

Только клинике «Липецк-Мед» не хватает 10 анестезиологов-реаниматологов, а липецкой городской детской больнице - 40 педиатров!

Кадры решают все. Этот лозунг советской эпохи применительно к медицинской сфере выглядит издевательски: лечебные учреждения региона за редким исключением испытывают кадровый голод. Некоторые клиники Липецка так и вовсе анорексики - и это сравнение вовсе не притянуто за уши.

На сайте облздрава в рублике «вакансии» можно найти любопытный документ, из которого следует, что медицинским учреждениям по состоянию на 1 декабря этого горда не хватает сотен врачей, фельдшеров и медсестер. Особенно критичной выглядит ситуацию в ГУЗ «Липецкая городская больница №4», расположенной в поселке ЛТЗ. Больнице «Липецк-Мед» не хватает сразу десяти анестезиологов-реаниматологов, трех кардиологов, трех неонатологов (для лечения новорожденных) и трех педиатров для детской поликлиники. Но это - еще не все. Больнице на Тракторном необходимы еще 21 врач разных специальностей и 12 медсестер.

Больнице «Свободный Сокол» не хватает 19 врачей (из которых пять - участковые терапевты) и 13 медсестер, а больнице скорой медицинской помощи - 11 врачей.

Липчане жалуются на долгое ожидание «скорой помощи». Удивительно другое: то, что «неотложки» вообще приезжают на вызовы. Судите сами - областной станции скорой медицинской помощи не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! То есть минимум 40 бригад! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров.

Крайне не хватает медиков в Липецкой городской детской больнице. Самому стационару - 12 педиатров и еще 10 врачей иных специальностей, а детским поликлиникам при нем - 28 педиатров.

Дефицит врачей испытывают и некоторые областные учреждения. Так, областной клинической инфекционной больнице не достает четырех инфекционистов и четырех анестезиологов-реаниматологов, а также пяти медсестер. Областному перинатальному центру не хватает трех акушеров-гинекологов, а областному наркологическому диспансеру - трех психиатров-наркологов.

Нет врачей и для мертвых. Так, областной онкодиспансер и областная клиническая больница срочно ищут пятерых патологоанатомов.

Можно ли назвать то, что происходит в медицине, кадровой катастрофой?

Курирующая сферу медицины вице-губернатор Людмила Летникова, гинеколог по специальности, ответить на этот вопрос GOROD48 отказалась. Также отказались говорить на эту тему и два главврача липецких больниц.

Пришлось разговаривать на условиях анонимности с главным врачом одной из частных клиник.

- Днем с огнем не найти сегодня врача, работающего на ставку. Реально врачи работают на две, а то и на три ставки. И многие не от желания заработать, а от безысходности. Врачи сейчас похожи на цирковых наездников, которые перескакивают на ходу с одной лошади на другую. У медиков - бешеные переработки. Мне известно несколько случаев, когда от сверхнагрузок умирали прямо на рабочих местах или же дома после дежурств реаниматологи и врачи «скорой помощи», - говорит собеседник GOROD48.

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По словам руководителя частной клиники, кадровый голод испытывают и частные медицинские организации. И связано это с тем, что 15-20 лет назад медицинские вузы резко сократили набор студентов. Этот процесс наложился на естественную убыль медиков в связи с их выходом на пенсию. В итоге даже оптимизация числа медицинских учреждений не смогла изменить процент укомплектованности оставшихся кадрами.

- Поправить ситуацию пока не удается, несмотря на то, что медицинские вузы увеличили набор. Часть выпускников просто не идет в профессию. Несмотря на раздачу «пряников» властями, в Липецке интерны не едут, - говорит собеседник GOROD48.

Действительно, в целях сокращения дефицита медицинских кадров еще в 2004 году был принят Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», согласно которому врачам государственных учреждений, работающим по наиболее дефицитным специальностям, предусмотрены социальные выплаты, сумма которой с этого года удвоена. Также выпускникам медвузов, окончившим интернатуру и (или) ординатуру и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения, выплачивают единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей (за последние годы их получили 162 врача), а также единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей выпускникам медучилищ. Также врачам и фельдшерам «неотложек» предоставляется ежемесячная денежная компенсация за наем жилья.

Однако эти меры малоэффективны. Так, напротив должностей анестезиологов-реаниматологов и педиатров в списке вакансий облздрава стоят приписки: «предусмотрены социальные выплаты на приобретение и строительство жилья», но желающих их получить нет.

Главные причины ухудшения ситуации - высокая интенсивность труда при его неадекватной оплате и нуждаемость в жилье. Очевидно, те самые 57 тысяч рублей средней зарплаты, обещанные медикам вице-губернатором Вячеславом Щеглеватых в 2018 году, складываются из 150 тысяч рублей главврача и 25 тысяч рублей обычной рабочей лошадки из реанимации.

Что же до жилья, то за счет областной казны медики не получают и десяти квартир в год. По данным мэрии, в этом году в Липецке всего один врач получил квартиру за счет городского бюджета, и еще пятерым приискали места в общежитиях. В то же время в администрацию Липецка из облздрава еще в прошлом году отправили документы на 141 врача, нуждающегося в жилье.

Игорь Луговой




7 2407
#медики #кадры
1

Комментарии (8)

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Татьяна

10 секунд назад
Страшно если заболеет ребенок! Реально, ни скорой не дождешься, ни участкового педиатра! Из 11 лет моего ребенка, педиатр на участке был только первые два года! Девять лет моего ребенка гоняют от одного врача к другому. Была Фетцер О.В., но и она не выдержала этой страсти. Если на дом вызовешь-доктор придет, а последующие посещения это просто кошмар! Летникова, зайдите в пятую детскую поликлинику часа в 16-17 вечера! Не протолкнуться с одним-двумя работающими кабинетами! Это катастрофа! И вопрос,я думаю,этот надо решать уже не на местном уровне!
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Колобок

2 минуты назад
Дооптимизировались? А вот не надо со свиным рылом в калашный ряд: назвать себя начальником и стратегом может каждый, а соответствовать должности - фигушки, тут одного названия мало, тут мозги нужны!
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луговому

6 минут назад
игорюша, где ж ты милок увидал у главного 150 000 ????? на 8 больничка у главного 700 000 штук для примера!!!!!!!!!!!!!!! поищи если не лень у остальных каки оклады
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Водятел

11 минут назад
Вот это статья, молодец автор.
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королев летникова

12 минут назад
врете вы всё на тракторном суперэлитбольница и врачей у нас полно всюду и зарплата у вас 54 000 уже, мы еще немного дооптимизируем и будет наша медицина самая лучшая в мире
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brat095

12 минут назад
Тут и так хохлов с избытком, не хер им тут делать. По квартире им дать?! А жирно не будет? надо свои кадры ростить
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Наташа

13 минут назад
ну так оптимизация медицины. Для этого и делали, чтобы нищета перемерли и не ныли о трудной жизни, а у кого есть бабки тут не лечатся.
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не санта

17 минут назад
На Украине отличные врачи советской закалки оборудование там ужасное но лечить они могут осталось только переманить в Липецк...можно дать им по квартире главное что бы они переехали к нам с Украины.
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