На левом берегу без тепла остались более 20 домов

Обнаружена неисправность в тепловой системе. «Каадра» обещает закончить ремонтные работы к вечеру.

Сегодня во время планового обхода тепловых сетей бригада липецкого филиала компании «Квадра» обнаружили дефект оборудования на улице Адмирала Макарова.«Для того, чтобы избежать возможного повреждения трубопровода в во время предстоящих праздничных дней, мы приняли решение устранить выявленный дефект», —сообщили в пресс-служьбе энергокомпании.На время ремонта, который как обещают в компании, прожития с 14:00 до 20:00, отопление и горячая вода отключены по следующим адресам:проспект Мира, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 9, 9а, 7улица Адмирала Макарова, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 1в, 20, 10улица Дзержинского, 27, 29, 31, 7.