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331
40 минут назад
2

На левом берегу без тепла остались более 20 домов

Обнаружена неисправность в тепловой системе. «Каадра» обещает закончить ремонтные работы к вечеру.

Сегодня во время планового обхода тепловых сетей бригада липецкого филиала компании «Квадра» обнаружили дефект оборудования на улице Адмирала Макарова.

«Для того, чтобы избежать возможного повреждения трубопровода в во время предстоящих праздничных дней, мы приняли решение устранить выявленный дефект», —сообщили в пресс-служьбе энергокомпании.

На время ремонта, который как обещают в компании, прожития с 14:00 до 20:00, отопление и горячая вода отключены по следующим адресам:

проспект Мира, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 9, 9а, 7
улица Адмирала Макарова, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 1в, 20, 10
улица Дзержинского, 27, 29, 31, 7.
отключение тепла
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
24 минуты назад
Второй раз за эту зиму в одном месте
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ворчиха
37 минут назад
Уточните у Квадры ...вечера какого дня ? недели? Месяца?
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