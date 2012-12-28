Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Общество
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40 минут назад
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На левом берегу без тепла остались более 20 домов
Обнаружена неисправность в тепловой системе. «Каадра» обещает закончить ремонтные работы к вечеру.
«Для того, чтобы избежать возможного повреждения трубопровода в во время предстоящих праздничных дней, мы приняли решение устранить выявленный дефект», —сообщили в пресс-служьбе энергокомпании.
На время ремонта, который как обещают в компании, прожития с 14:00 до 20:00, отопление и горячая вода отключены по следующим адресам:
проспект Мира, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 9, 9а, 7
улица Адмирала Макарова, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 1в, 20, 10
улица Дзержинского, 27, 29, 31, 7.
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