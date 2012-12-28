НЛМК организовал для студентов турнир «Сплав»

В Корпоративном университете НЛМК провели турнир «Сплав». Более 80 старшекурсников колледжей, техникумов и вузов со всего региона смогли проверить свои знания в металлургии и смежных отраслях. За победу боролись будущие машинисты локомотивов, водители, механики и логисты.





Участники отвечали на вопросы о комбинате, решали мини-кейсы по логистике и различным видам транспорта. Задания для турнира разработали специалисты автотранспортного и железнодорожного управлений НЛМК.— Расширять кругозор и узнавать новое можно не только в учебных лабораториях. Турнир «Сплав» - это новый формат, он уже стал популярен у студентов и актуален для нас. Интеллектуальные состязания – отличная возможность развиваться, научиться работать в команде и познакомиться с надежным работодателем. А мы, уже сейчас, присматриваемся к потенциальным сотрудникам, - рассказала начальник управления по комплектации персонала НЛМК Варвара Седова.Цикл турниров «Сплав» запустили в прошлом году. Первыми участниками стали студенты с направлением машиностроение. В этом году НЛМК проведет турниры для студентов, изучающих металлургию и энергетику.