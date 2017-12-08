Автомобиль ельчанина продали без его ведома

Мужчина сдал транспорт в ломбард.

В Липецком областном суде рассмотрели протест на постановление Елецкого городского суда. В первой инстанции житель региона пытался добиться регистрации на его имя своего же автомобиля.



Как указано в материалах суда, ельчанин попал в крайне интересную ситуацию. В 2011 году мужчина приобрел Ford Fusion. В 2014 году он решил продать свой транспорт через комиссионную площадку ООО «Анкар Авто» в Воронеже. После выставления на продажу авто сразу же сбыли. Неизвестный подделал подпись собственника автомобиля, получил его в распоряжение и сразу же перепродал третьему лицу. Новый владелец поставил Ford Fusion на учет и радовался выгодному приобретению: авто ему досталось всего за 245 000 рублей. Весной экс-владелец иномарки не нашел машины в салоне и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Старшим следователем по ОВД отдела по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В начале мая 2017 года вернули ельчанину.



Житель Липецкой области попытался через суд вернуть себе права на иномарку, но он не удовлетворил требования истца. В ведомстве указали, что регистрация авто за новым физлицом не является безусловным доказательством возникновения у ответчика права собственности на данный автомобиль. Жалоба оставлена без удовлетворения.