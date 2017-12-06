Письмо Путину не помогло липчанам

50 семей остаются без света.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома в садовом товариществе «Строитель» в районе улицы Ковалева в Липецке. Виктория Лаврищева рассказала о том, как порядка 50 постоянно живущих там семей буквально выбивают из энергетиков электричество.



- Нам на выходных отключили электричество. От этого страдают 50 многодетных семей, которые живут в товариществе круглый год. Мы пытались выяснить, кто же оставил нас без ресурса, но ни председатель «Строителя», ни энергетики не сознаются, - рассказывает Виктория. - Наша история со светом тянется уже очень долго, порядка двух лет. Все это время мы пытаемся заключить договора со ЛГЭК — их новая подстанция буквально видна из окна, там работы на пару часов, но энергетикам нас плевать. Пришлось писать письмо Владимиру Путину, обращаться в ФАС, в администрацию Липецкой области, в прокуратуру. Ничто из этого положительно эффекта не дало. Мы также продолжаем жить без света. Хотя у нас есть документы о том, что председатель обязан не отключать нас от садовой линии до 15 декабря, а в этот же срок ЛГЭК должен нас подключить. Кроме того, мы потребовали в суде подключить нас к линии. Пока толка от хождений по кабинетам липецких чиновников нет никакого.



Тем временем в ЛГЭК ситуацию с отключением света объясняют просто — огромные долги.



- В этом садоводческом товариществе, действительно, сложилась очень сложная ситуация. Причина отключения сейчас — это долги в 5 млн рублей, - пояснили в пресс-службе ЛГЭК. - Те собственники, которые вышли из садоводческого товарищества и не имеют долга, уже давно подключения к нашим сетям. А те, кто не считает нужным погашать долги, большей частью — арендаторы жилых строений, попали под отключение.