Общество
12 минут назад
Липчанин угадал соперников сборной России по группе на ЧМ-2018
Наш земляк верно угадал среди сотен вариантов.
Липецкий футбольный болельщик Артем Аленин верно предсказал итоги жеребьевки команд на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Вариант липчанина оказался единственно верным среди порядка 300 предположений. За сутки до церемонии жеребьевки Артем в рамках сетевого конкурса назвал состав группы А.
- Артем сумел предсказать соперников сборной России по группе на ЧМ: Саудовскую Аравию, Египет, Уругвай. Видимо, Артем в близких с сильными мира сего и заранее знал результаты жеребьевки, - замечают в сообществе липецких футболистов-любителей, поздравляя земляка с верным предположением.
Наградой липецкого футбольного болельщика стали 3 000 рублей.
Напомним, что футболисты и главный тренер липецкого «Металлурга» дали свои прогнозы на шансы сборной России выйти из группы.
- Артем сумел предсказать соперников сборной России по группе на ЧМ: Саудовскую Аравию, Египет, Уругвай. Видимо, Артем в близких с сильными мира сего и заранее знал результаты жеребьевки, - замечают в сообществе липецких футболистов-любителей, поздравляя земляка с верным предположением.
Наградой липецкого футбольного болельщика стали 3 000 рублей.
Напомним, что футболисты и главный тренер липецкого «Металлурга» дали свои прогнозы на шансы сборной России выйти из группы.