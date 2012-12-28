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42 минуты назад
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В Липецкой области врачи могут рассчитывать на выплату в пять миллионов рублей

А губернаторские полтора миллиона теперь доступны не только приезжим докторам, но и местным. Такие нововведения приняли в регионе по инициативе губернатора Игоря Артамонова.

Врач акушер-гинеколог Дарья Шапкина работает в городской поликлинике № 4 с октября 2023 года. Она приехала в Липецк из Тамбова. Молодого специалиста заинтересовала губернаторская программа, по которой медикам выплачивают полтора миллиона рублей. 

— Хорошая поддержка для молодых специалистов. Привлекло и то, что можно работать в городе, — говорит Дарья.

В активе Дарьи Шапкиной обучение в Саратовском медицинском университете, ординатуре Тамбовского университета и работа по специальности в Тамбове.  Врачом она мечтала стать с детства, а в вузе выбрала специализацию гинеколога.

— Выбрала за возможность видеть это чудо рождения новой жизни.

Переехать в Липецк оказалось очень просто. Дарья разместила резюме на сайте поиска работы с пометкой, что ищет место в Липецке. С врачом связались представители Центра занятости Липецкой области и предложили на выбор сразу четыре поликлиники. Дарья выбрала поликлинику №4. Особенно ей понравилось то, что в Липецке врачи чаще посещают профессиональные конференции, есть больше возможностей пройти курсы повышения квалификации. 

Оказавшись на новом месте, молодой специалист получила внушительные подъемные. Уже в ноябре по губернаторской программе ей  выплатили полтора миллиона рублей. Эти деньги она намерена потратить на жилье в Липецке. Причем рассчитывает еще и на социальную выплату на покупку и строительство жилья. Пока же Дарья получает компенсацию на съемное жилье. Когда обзаведется своей квартирой, получит льготу на оплату коммунальных услуг.

Программа по привлечению в регион медицинских кадров становится у врачей все более популярной. Губернаторские полтора миллиона за время действия программы, с 2019 года, получили уже 175 специалистов. Компенсацией за съем жилья, которая составляет от 10 тысяч до 15 тысяч, воспользовались 268 врачей. Социальную выплату на строительство и приобретение жилья на общую сумму 35,9 миллионов рублей получили 19 специалистов. Компенсацией для оплаты коммунальных услуг в прошлом году воспользовались 2045 медиков. 

Накануне депутаты Липецкого областного Совета утвердили изменения в губернаторскую программу привлечения медицинских кадров. Теперь на выплаты могут рассчитывать не только приезжие врачи дефицитных специальностей, но и врачи, которые с 1 января 2024 года из частных клиник перейдут в государственные. Причем платить будут не только специалистам дефицитных специальностей, но и тем, кто готов занять вакантные места в государственных медицинских учреждениях региона. 

— Нам и с этой программой повезло, и с тем, что Дарья решила приехать в Липецк.  Молодые специалисты — они активные, ничего не боятся, идут в бой, — считает заведующая женской консультацией поликлиники №4 Мария Бутова. Руководители медицинских учреждений надеются, что теперь вакансии заполняться будут быстрее.  

Дарья Шапкина пока молодой специалист, а ее более именитые коллеги теперь могут рассчитывать на пять миллионов рублей! Это еще одна мера поддержка, инициированная губернатором. оправка, принятая накануне в региональном парламенте. Такую Единовременную выплату получат доктора медицинских наук, которые впервые трудоустроятся в государственные медицинские организации Липецкой области на дефицитные специальности. 

«Мы уделяем большое внимание здравоохранению. Строим новые и модернизуем старые медучреждения. На масштабный ремонт 11 поликлиник в этом году выделяем миллиард рублей. Также привлекаем врачей наиболее дефицитных специальностей. У нас есть программы, позволяющие выплачивать медикам хорошие подъемные и обеспечивать жильём», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

здравоохранение
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Комментарии (7)

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Сначала новые
вася
6 минут назад
либеральные ценности в стиле "голой вечеринки"
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Дед Митяй
10 минут назад
На 1.5 миллиона жилье девушка в городе не купит. А зарплаты врачей в нашем захолустье, в сравнении с Москвой -слезы.
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Вот в чем чтука
12 минут назад
Могут рассчитывать а могут и не рассчитывать.
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Хитрые врачи
12 минут назад
У нас в Ссёлках,получила квартиру,ни дня не работала и ушла в декрет.Квартира пустует,врача нет.Это как называется.
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Элиот
24 минуты назад
Вместо повышения зарплат, единовременные выплаты. Идея хорошая, но не рабочая. С таким же успехом можно взять кредит и выплачивать его работая в частной клинике.
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Лип
35 минут назад
Поднимите зп водителям в поликлиниках, получают по 20-25 тр
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Бывалый
24 минуты назад
И бензинчика сливают на 10к... обойдутся.
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