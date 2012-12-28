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Погода в Липецке
230
сегодня, 17:00
2
В Липецкой области снег, мокрый снег и до +2
Теплый воздух и осадки в область принесет атмосферный фронт с запада.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах с мокрым снегом, местами гололедица, налипание мокрого снега. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -1 до -6, днем — от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью – от -3 до -5, днем — около нуля градусов.
День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 32 градуса мороза.
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