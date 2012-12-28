В Липецкой области снег, мокрый снег и до +2

Теплый воздух и осадки в область принесет атмосферный фронт с запада.

23 февраля к Липецкой области приблизится очередной атмосферный фронт с запада, пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах мокрый снег. 24 и 25 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах с мокрым снегом, местами гололедица, налипание мокрого снега. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -1 до -6, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью – от -3 до -5, днем — около нуля градусов.День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 32 градуса мороза.