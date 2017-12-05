Родители жалуются, что дети добираются в школу с риском для жизни

У образовательного учреждения образовался каток.

В редакцию GOROD48 пришло обращение от одного из жителей села Сырское Липецкого района. Мужчина жалуется на каток у входа в школу — по его словам, со снегом и гололёдом там никто не борется.

— Эти фотографии я сделал сегодня в 12:00 у школы, куда вожу двоих своих детей, — сообщил читатель. — При этом на моих глазах у входа в школу упали несколько ребятишек!

В администрации школы проблему наотрез отрицают. Как рассказала GOROD48 заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы села Сырское Липецкого района Ольга Купавых, в настоящее время ступеньки и дорожка у школы посыпаны песком, и никакого катка там нет.

— С гололёдом мы боремся силами наших служащих — технички регулярно посыпают всё песком, — отметила Ольга Купавых.