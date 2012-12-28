Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
Общество
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41 минуту назад
Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
Сегодня, 22 февраля, полицейские рассказали о задержании воспитательницы-воровки, стало известно, что здание бани в Военном городке признано объектом культурного наследия, и жители Новолипецка остались без отопления.
По версии следствия, воспитательница снимала крестики с детей во время дневного сна и сдавала их в ломбард.
Возбуждены уголовные дела. Нянечка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
— Не от хорошей жизни, — решил Шукович.
— Ничего святого у людей! Это каким нужно быть, чтобы крест снять у ребенка! — возмутился Дед Митяй.
Добавим, что на днях областной Совет одобрил увеличение зарплат нянечкам на 23%, или на 3 500 рублей. Средняя зарплата у младших воспитателей теперь составляет 23 700 рублей.
Здание бани в Военном городке получило статус выявленного объекта культурного наследия. С такими обращениями в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области обратились 16 липчан.
Выявленный объект — это промежуточная стадия на пути к признанию бани объектом культурного наследия. Заключение об этом должна дать государственная историко-культурная экспертиза. В любом случае снести баню, пока работают эксперты, нельзя.
Заковыка в том, что здание продали год назад за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей. Теперь планы придется или менять, или корректировать, что собственнику вряд ли понравится.
— Исторических зданий в Липецке осталось не так много. Их надо сохранять, — считает краевед Александр Клоков.
Он не раз предлагал сделать в зданиях бани и военного профилактория (который находится неподалеку и также продан) музей авиации.
И снова липчане остались без отопления. В этот раз не повезло жильцам 21-го дома Новолипецка.
Во время планового обхода тепловых сетей бригада липецкого филиала компании «Квадра» обнаружила дефект оборудования на улице Адмирала Макарова. Чтобы его устранить пришлось отключить отопление в домах на улицах Адмирала Макарова, Дзержинского и проспекте Мира. Энергетики обещали все починить к тому времени, когда вы будете читать вечЁрку.
— Второй раз за эту зиму в одном месте, — сообщил Гость.
Похоже, погода повернула на тепло. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке от -3 до -5 градусов, а днем уже 0.
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