Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла

Сегодня, 22 февраля, полицейские рассказали о задержании воспитательницы-воровки, стало известно, что здание бани в Военном городке признано объектом культурного наследия, и жители Новолипецка остались без отопления.