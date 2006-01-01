К «Металлургу» присоединился один из знаковых игроков «Чертаново»

Даниил Тюменцев стал «сталеваром» пока до лета, команда может пригласить ещё и вратаря.





Ближе к завершению зимней трансферной компании «Металлург» сделал новое приобретение.Как и анонсировал GOROD48, контракт со «сталеварами» заключил 27-летний центральный полузащитник Даниил Тюменцев (14.02.1997, 171 см, 70 кг) из столичного «Чертаново».Тюменцева даже называют одной из легенд «Чертаново». До сих пор всю свою карьеру он провёл в рлдном клубе, сыграв за него в общей сложности 207 матчей, забив 20 голов и сделав 13 результативных передач. Из них 60 игр, 3 мяча и 3 ассиста в ФНЛ/первой лиге.В текущем сезоне Даниил принял участие во всех 18-ти играх чертановцев в чемпионате, нанёс 4 результативных удара и 2 раза ассистировал партнёрам.— Мне и раньше поступали предложения от других клубов, но я не спешил покидать дом, - рассказал GOROD48 новобранец. —А на интерес со стороны «Металлурга» ответил согласием. Это новый вызов для меня, вдобавок команда с очень солидной историей.Контракт Тюменцева и «Металлурга» заключён до конца текущего сезона, но может быть продлён на более длительный срок.На сборах в Турции Даниил принял участие во всех трёх сыгранных контрольных матчах, оставил хорошее впечатление своей мобильностью объемом работы и хорошей подачей со стандартов.Завтра «Металлург» проведёт заключительный спарринг в Турции против ивановского «Текстильщика», а днём позже отправится домой.По информации GOROD48, в последние дни дозачвочной компании «сталевары» могут успеть пригласить вратаря. Речь идёт о перспективном голкипере, правами на которого владеет клуб Премьер-Лиги, осенью он отлично выступал на правах аренды за одну из команд второго дивизиона.