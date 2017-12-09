Происшествия
сегодня, 09:36
Попавшая под Porsche с невменяемым водителем пожилая липчанка получила легкие травмы
У водителя дорогой машин никогда не было прав.
По данным GOROD48, у попавшей вчера вечером на улице Космонавтов в Липецке под автомобиль Porsche пожилой женщины диагностированы ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Шестилетний внук пенсионерки травм не получил.
Напомним, что вечером 8 декабря у спортивного комплекса "Молодежный" на улице Космонавтов неуправляемый автомобиль Porsche наехал на пожилую женщину и ребенка. Пенсионерка успела оттолкнуть своего внука, но сама оказалась под автомобилем. Как рассказывают очевидцы произошедшего, чтобы достать женщину из-под машины пришлось применить домкраты. Водитель Porsche находился в невменяем состоянии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, оказалось, что у сидевшего за рулем Porsche мужчины, никогда не было водительского удостоверения. После ДТП мужчину отправили на медицинское освидетельствование, которое должно установить находился ли он под воздействием алкоголя или наркотических веществ. После этой экспертизы будет принято процессуальное решение. Пока же на мужчину составлены четыре административных протокола.
Напомним, что вечером 8 декабря у спортивного комплекса "Молодежный" на улице Космонавтов неуправляемый автомобиль Porsche наехал на пожилую женщину и ребенка. Пенсионерка успела оттолкнуть своего внука, но сама оказалась под автомобилем. Как рассказывают очевидцы произошедшего, чтобы достать женщину из-под машины пришлось применить домкраты. Водитель Porsche находился в невменяем состоянии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, оказалось, что у сидевшего за рулем Porsche мужчины, никогда не было водительского удостоверения. После ДТП мужчину отправили на медицинское освидетельствование, которое должно установить находился ли он под воздействием алкоголя или наркотических веществ. После этой экспертизы будет принято процессуальное решение. Пока же на мужчину составлены четыре административных протокола.
кацо
Путяшок
ликбез
ликбез
житель
это внебрачный сынуля
Роман
Роман
Роман
Роман