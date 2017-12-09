Происшествия

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Попавшая под Porsche с невменяемым водителем пожилая липчанка получила легкие травмы

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#авария #ДТП
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Попавшая под Porsche с невменяемым водителем пожилая липчанка получила легкие травмы

У водителя дорогой машин никогда не было прав.

По данным GOROD48, у попавшей вчера вечером на улице Космонавтов в Липецке под автомобиль Porsche пожилой женщины диагностированы ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Шестилетний внук пенсионерки травм не получил.

Напомним, что вечером 8 декабря у спортивного комплекса "Молодежный" на улице Космонавтов неуправляемый  автомобиль Porsche наехал на пожилую женщину и ребенка. Пенсионерка успела оттолкнуть своего внука, но сама оказалась под автомобилем. Как рассказывают очевидцы произошедшего, чтобы достать женщину из-под машины пришлось применить домкраты. Водитель Porsche находился в невменяем состоянии.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, оказалось, что у сидевшего за рулем Porsche мужчины, никогда не было водительского удостоверения. После ДТП мужчину отправили на медицинское освидетельствование, которое должно установить находился ли он под воздействием алкоголя или наркотических веществ. После этой экспертизы будет принято процессуальное решение. Пока же на мужчину составлены четыре административных протокола.
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#авария #ДТП
1

Комментарии (16)

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кацо

2 минуты назад
А ПОЧЕМУ НЕ ПИШУТ ЧТО ЧУРИКА ОБАССАЛИ
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Путяшок

7 минут назад
Очередные колесные дрова
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ликбез

14 минут назад
ошибка на ошибке ошибкой погоняет, ни одной новости без ошибок
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ликбез

16 минут назад
похоже " город 48" новости пишет тоже в невменяем состоянии
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житель

33 минуты назад
Это изыты, твари
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это внебрачный сынуля

37 минут назад
братик каралева младшего
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Роман

41 минуту назад
Кто знает петушку черножопенькую отпешитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

Роман

42 минуты назад
Кто знает петушку черножопенькую отпешитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

Роман

42 минуты назад
Кто знает петушку черножопенькую отпешитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

Роман

42 минуты назад
Кто знает петушку черножопенькую отпешитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
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