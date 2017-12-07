Происшествия

сегодня, 13:49

Жительница Усмани откупила сына от несуществующего преступления

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#афера
Жительница Усмани откупила сына от несуществующего преступления

Женщина перевела новосибирским мошенникам 70 000 рублей.

Сотрудники Усманского ОМВД РФ по Липецкой области ищут преступников, которые обманом заставили жительницу Усмани перевести на их счет 70 000 рублей.

Женщина стала жертвой классической разводки. Среди ночи ей позвонили и сообщили, что ее сын попал в ДТП в Воронеже. Чтобы он не пошел под суд за сбитого насмерть пешехода, ее попросили замять уголовное дело, переведя на телефон следователя 70 тысяч рублей. Следуя полученным инструкциям, жительница Усмани перевела на указанный ей номер эту сумму. После "дачи взятки" женщина связалась с сыном, который, понятное дело, не был участником никакого ДТП.

Уже известно, что аферисты звонили в Усмань с телефонов, сим-карты которых зарегистрированы в Новосибирске. 
440
#афера

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