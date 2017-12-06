Общество
5 минут назад
«Готов сдать мандат следом за Путилиным!»
Депутат областного Совета Олег Хомутинников прокомментировал GOROD48 полученный нагоняй от комиссии по этике.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня заседание комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента областного Совета парламентарии призвали своего коллегу Олега Хомутинникова публично извиниться перед депутатами за то, что в октябре он призвал всех пойти в кино на «Матильду» вместо сессии.
- Да что там делать, в областном Совете? Большинство депутатов в нем - местные олигархи. Они послушно принимают законопроекты, спущенные к ним из областной администрации. Депутаты ничего не решают. Если они хотят сказать правду, им тычут в нос регламентом и лишают слова. Никакой реальной работы в там нет. Считаю сессии областного Совета болотом. Не очень понимаю, что там можно делать, если есть другие интересные в жизни события. Фильм о любви будущего царя и балерины - яркое событие в культурной жизни страны, - прокомментировал тогда свою выходку GOROD48 Олег Хомутинников.
Утром мы не смогли оперативно получить комментарий Олега Хомутинникова по поводу случившегося. Но вот он сам перезвонил в GOROD48 и сказал все, что думает о сегодняшнем заочном судилище.
- Я не знал о том, что мое поведение будут обсуждать на комиссии по этике и регламенту облсовета. Я думал, что на этом заседании будет рассмотрено мое обращение в прокуратуру на действия председателя облсовета Павла Ивановича Путилина, с легкой руки которого постоянно нарушается регламент тем, что за полчаса до сессии депутатов собирают на комитеты. Я попросил прокурора области Кожевникова дать правовую оценку его действиям. Однако в прокуратуре не нашли ничего лучшего, как переправить мое обращение в… областной Совет! Удивившись этому, я направил заявление в Генпрокуратуру, попросив этот орган дать оценку правовой грамотности прокурора области, - сказал Олег Хомутинников.
А что думает мятежный парламентарий о частном мнении членов комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента о необходимости ему сдать мандат депутата областного Совета (избранного по партийным спискам ЛДПР Хомутинникова позже исключили из партии с формулировкой «предатель» - он примкнул к «Открытой России» опального экс-олигарха Михаила Ходорковского, а сейчас является руководителем регионального избирательного штаба Ксении Собчак)?
- С удовольствием это сделаю сразу же после того, как мандат сдаст спикер облсовета Путилин. Он и его коллеги, бессменно заседающие там с 90-х годов! - ответил Олег Хомутинников.
Сегодня, кстати, он собирается отнести в облсовет и зарегистрировать там депутатский запрос на тему проверки диссертации областного детского омбудсмена Людмилы Кураковой.
- Мой запрос, согласно регламенту облсовета, должен быть вынесен на сессию 14 декабря. Если будет необходимо, я приглашу в Липецк ребят из «Диссернета», которые готовы рассказать о заимствованиях в диссертации бывшего вице-губернатора.
- Да что там делать, в областном Совете? Большинство депутатов в нем - местные олигархи. Они послушно принимают законопроекты, спущенные к ним из областной администрации. Депутаты ничего не решают. Если они хотят сказать правду, им тычут в нос регламентом и лишают слова. Никакой реальной работы в там нет. Считаю сессии областного Совета болотом. Не очень понимаю, что там можно делать, если есть другие интересные в жизни события. Фильм о любви будущего царя и балерины - яркое событие в культурной жизни страны, - прокомментировал тогда свою выходку GOROD48 Олег Хомутинников.
Утром мы не смогли оперативно получить комментарий Олега Хомутинникова по поводу случившегося. Но вот он сам перезвонил в GOROD48 и сказал все, что думает о сегодняшнем заочном судилище.
- Я не знал о том, что мое поведение будут обсуждать на комиссии по этике и регламенту облсовета. Я думал, что на этом заседании будет рассмотрено мое обращение в прокуратуру на действия председателя облсовета Павла Ивановича Путилина, с легкой руки которого постоянно нарушается регламент тем, что за полчаса до сессии депутатов собирают на комитеты. Я попросил прокурора области Кожевникова дать правовую оценку его действиям. Однако в прокуратуре не нашли ничего лучшего, как переправить мое обращение в… областной Совет! Удивившись этому, я направил заявление в Генпрокуратуру, попросив этот орган дать оценку правовой грамотности прокурора области, - сказал Олег Хомутинников.
А что думает мятежный парламентарий о частном мнении членов комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента о необходимости ему сдать мандат депутата областного Совета (избранного по партийным спискам ЛДПР Хомутинникова позже исключили из партии с формулировкой «предатель» - он примкнул к «Открытой России» опального экс-олигарха Михаила Ходорковского, а сейчас является руководителем регионального избирательного штаба Ксении Собчак)?
- С удовольствием это сделаю сразу же после того, как мандат сдаст спикер облсовета Путилин. Он и его коллеги, бессменно заседающие там с 90-х годов! - ответил Олег Хомутинников.
Сегодня, кстати, он собирается отнести в облсовет и зарегистрировать там депутатский запрос на тему проверки диссертации областного детского омбудсмена Людмилы Кураковой.
- Мой запрос, согласно регламенту облсовета, должен быть вынесен на сессию 14 декабря. Если будет необходимо, я приглашу в Липецк ребят из «Диссернета», которые готовы рассказать о заимствованиях в диссертации бывшего вице-губернатора.